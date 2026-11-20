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Google ha anunciado que Gemini, a través de la aplicación dedicada, puede actuar de manera autónoma en un ordenador Mac, para realizar tareas complejas en los archivos locales, aplicaciones de escritorio y la web.

La actualización de la aplicación de Gemini para Mac ha dotado al agente de inteligencia artificial de nuevas capacidades que le permiten realizar tareas repetitivas que requieren "decenas de clics", como informa Google en un comunicado.

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A partir de las indicaciones que dé el usuario, Gemini trabaja en una ventana en segundo plano aislada con una vista previa en tiempo real directamente en el chat, con la que el usuario puede supervisar su actividad.

De esta forma, puede moverse por el ordenador para utilizar archivos locales, aplicaciones de escritorio y navegar por la web de forma autónoma, para rellenar formularios, crear presentaciones a partir de capturas de pantalla y extracción de datos, editar flujos de trabajo creativos y comparar artículos en línea.

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Google ha señalado que, por el momento, esta capacidad está disponible en Estados Unidos y en idioma inglés, a través de la aplicación Gemini para Mac.