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La Paz, 19 nov (EFE).- La Fiscalía General de Bolivia, la Embajada de España y la representación de la Unión Europea (UE) evaluaron este jueves los avances y desafíos de un proyecto para la transformación digital de la Justicia, el fortalecimiento institucional y la consolidación de la carrera fiscal en el país andino.

La labor se desarrolló en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial, con la participación del fiscal general interino, José Armando Urioste; el embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas; y el jefe de la sección Política, Prensa e Información de la UE, Adolfo Campos.

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También asistieron varios representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) que, junto a la UE, financian el proyecto "Hacia la digitalización e institucionalización del sector justicia", denominado 'Justicia Digital', según un comunicado de prensa de la Fiscalía boliviana.

Al respecto, Urioste destacó que la cooperación de España y la UE es "bastante importante" para avanzar en la digitalización e institucionalización de la Justicia en un momento "muy difícil" para el Ministerio Público y la administración judicial, según la nota.

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El fiscal general interino recalcó que Bolivia necesita la cooperación de "todo el mundo" para combatir al "crimen organizado".

En octubre, el entonces fiscal general, Roger Mariaca, fue encarcelado y destituido por supuestamente montar una organización criminal de protección al "narcoterrorismo".

Este caso también afectó al sistema informático de la Fiscalía, organizado durante la gestión de Mariaca, en el que, según Urioste, se identificaron usuarios externos vinculados al crimen organizado que tenían conocimiento sobre las acciones judiciales.

En ese sentido, el embajador de España mencionó que este "es un momento complejo para la institucionalidad boliviana y para el sector justicia", por lo que aseguró que no faltará el apoyo y la cooperación de su país.

Los principales objetivos del proyecto 'Justicia Digital' son "fortalecer la interoperabilidad entre las instituciones del sistema de justicia, consolidar los procesos de institucionalización y los sistemas de carrera fiscal y judicial, y ampliar la formación y especialización de sus operadores", explicó la Fiscalía.

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Para esto se cuenta con un presupuesto de más de 2,8 millones de euros (3,1 millones de dólares), de los que 2 millones de euros (2,1 millones de dólares) corresponden a la UE y el resto a la cooperación española. EFE