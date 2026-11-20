Guardar

Bruselas, 20 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) desembolsó este viernes otros 7.900 millones de euros más a Ucrania para cubrir las necesidades de financiación y mantener el funcionamiento de la administración pública del país mientras sigue defendiéndose de la guerra de agresión de Rusia.

La Comisión precisó en un comunicado que esta cantidad incluye 5.100 millones de euros procedentes del Préstamo de Apoyo a Ucrania, lo que eleva a más de 5.900 millones el importe total desembolsado hasta la fecha a través de ese componente.

PUBLICIDAD

Se trata del noveno y mayor desembolso en el marco del Mecanismo de Apoyo a Ucrania, el principal instrumento de la UE para respaldar la recuperación del país, su programa de reformas y sus avances hacia la adhesión al bloque europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la magnitud de la cuantía, algo que, según dijo, demuestra que "Ucrania sigue avanzando en sus reformas, al tiempo que se defiende día tras día".

"Esto deja claro que los avances reales en las reformas conllevan resultados y beneficios tangibles. A medida que Ucrania persevera y avanza en su camino europeo, puede contar con nuestro apoyo", expresó Von der Leyen en el comunicado.

Con este pago, el apoyo total de la UE prestado en el marco del plan para Ucrania desde 2024 alcanza los 40.000 millones de euros, incluidas las contribuciones externas de los Estados miembros y los países socios, así como los fondos canalizados a través del plan procedentes del Préstamo de Apoyo a Ucrania.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo comunitario detalló que este desembolso se produce tras la aplicación satisfactoria por parte de Ucrania de reformas en varios sectores estratégicos, entre los que se incluyen el poder judicial, la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, los mercados financieros, la gestión de los recursos públicos, el capital humano, el entorno empresarial, la descentralización administrativa, la energía, la agricultura, la transformación digital y la transición ecológica.

Además, Ucrania movilizó un total de 948 millones de euros en inversiones públicas en las áreas de educación, atención sanitaria, vivienda y desminado de tierras agrícolas, de los cuales alrededor de 451 millones de euros se asignaron a las necesidades de recuperación, reconstrucción y modernización de las autoridades regionales.

PUBLICIDAD

Tras la evaluación realizada por la Comisión Europea el 30 de septiembre sobre la solicitud de pago de Ucrania, el Consejo concluyó que Ucrania había cumplido satisfactoriamente dieciséis medidas de reforma e inversión vinculadas a varios tramos.

Un total 15.700 millones de euros en ayuda financiera para 2026 todavía están pendientes de desembolsar, de los que la mayor parte, unos 14.000 millones, forman parte del Préstamo de Apoyo a Ucrania y se dividen en 10.200 millones para respaldar la capacidad industrial de defensa de Ucrania y otros 3.900 millones en apoyo presupuestario.

PUBLICIDAD

Los otros 1.600 millones de euros que restan para este año están pensados para ayuda presupuestaria en el marco del Mecanismo para Ucrania.

El Ejecutivo comunitario recordó que la liberación de estos fondos depende del cumplimiento de las condiciones pertinentes establecidas en el Plan para Ucrania y en el Memorándum de Entendimiento.

La Comisión "mantiene su firme compromiso" de facilitar los 90.000 millones de euros del Préstamo de Apoyo a Ucrania previstos para 2026 y 2027, así como los fondos restantes del Mecanismo de Apoyo a Ucrania.

El Mecanismo de Apoyo a Ucrania entró en vigor el 1 de marzo de 2024 y proporciona más de 50.000 millones de euros en subvenciones y préstamos para apoyar a Ucrania durante el período 2024-2027. EFE