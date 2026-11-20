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Dublín, 20 nov (EFE).- El viceprimer ministro irlandés, Simon Harris, instó este viernes al Gobierno británico a negociar los criterios por los que Londres convocaría un referéndum sobre la unificación de la isla de Irlanda.

El líder del partido conservador Fine Gael, socio del centrista Fianna Fáil en el Ejecutivo de Dublín, avanzó que el Gobierno de la República de Irlanda podrían presentar propuestas sobre este asunto "antes de que termine el año".

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En una entrevista con la BBC, Harris aseguró hoy que tanto él como el primer ministro, Micheál Martin, están "alineados" al respecto, al tiempo que destacó que las relaciones entre Londres y Dublín "nunca han sido mejores".

El dirigente irlandés efectuó esas declaraciones después de que el ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Bryant, dijera ayer que es responsabilidad suya decidir cuándo convocar un referéndum sobre la unificación, como recoge el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en la región.

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El titular para la provincia británica recordó que solo daría luz verde a una consulta cuando considere "que la población de Irlanda del Norte desea formar parte de una Irlanda unida", lo que, a su juicio, no es "la situación actualmente".

Al ser preguntado por los criterios que evaluaría para decidir si existe una tendencia favorable hacia a la unificación de Irlanda, Bryant respondió: "cuando parezca probable".

A este respecto, Harris reconoció hoy las competencias del ministro para Irlanda del Norte y las condiciones de los acuerdos de paz, aunque consideró "positivo tener una mayor comprensión sobre cómo se aplica".

El viceprimer ministro abogó por que ambos gobiernos pudiera "al menos, llegar un entendimiento común sobre qué criterios podrían tenerse en cuenta".

"En algún momento, que Dublín y Londres mantengan una conversación sobre los criterios sería útil y también sería simplemente una buena práctica de gobierno", agregó Harris. EFE