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El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha informado de la localización de un misil J-101 en territorio polaco, horas después de que un "objeto no identificado" irrumpiese a primera hora de este viernes en el espacio aéreo del país, al tiempo que investiga incidentes similares en otras dos localidades que atribuye a Rusia.

Durante una sesión informativa celebrada en el Ministerio, el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas polacas ha presentado un primer análisis de lo ocurrido, mientras continúan las labores para garantizar la seguridad en las tres localidades en las que se han hallado restos: Molodich, Rudnik nad Sanem y Nowy Lipowiec. Kosiniak-Kamysz ha precisado que el referido misil ha sido localizado en este último municipio, en el sureste del país.

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El responsable de Defensa polaco ha advertido además de que "resulta difícil considerar casual" la coincidencia temporal y geográfica de la incursión aérea con los ejercicios de la Coalición de Voluntarios que se desarrollan en Nowa Deba.

"Parece que nos encontramos ante una provocación intencionada", ha coincidido el primer ministro, Donald Tusk, quien ha señalado directamente a Moscú. "No quiero dejar lugar a interpretaciones. Sabemos con certeza que lo que cayó en suelo polaco procedía de Rusia (...) Sabemos con certeza que se trata de objetos rusos", ha agregado en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias de Polonia (PAP).

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Ante lo que considera una amena grave para la OTAN, las autoridades polacas han anunciado que solicitarán al secretario general aliado, Mark Rutte, el envío de más efectivos y recursos para reforzar la operación Eastern Sentry, conocida en español como 'Centinela Oriental'.

Asimismo, Kosiniak-Kamysz ha señalado que defenderá una comparecencia conjunta con sus homólogos de la OTAN y de la Coalición de Voluntarios para transmitir un mensaje de unidad frente a estas amenazas. "No se puede asustar ni a Polonia, ni a la Alianza, ni a la comunidad de las naciones libres", ha sentenciado, antes de asegurar que el país mantendrá sus operaciones para proteger a la población, a la República y la fortaleza de la organización transatlántica.

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POLONIA INVESTIGA LA VULNERACIÓN DE SU ESPACIO AÉREO

Previamente, las autoridades polacas habían notificado la apertura de una investigación tras confirmarse la caída de un objeto volador no identificado en Nowy Lipowiec, tras una presunta incursión en su espacio aéreo. Las autoridades están comprobando también informaciones sobre posibles accidentes de otros objetos en la región.

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Un equipo de fiscales de la sección de Asuntos Militares Fiscalía del distrito de Lublin se desplazó inmediatamente hasta el lugar, donde se procedió a asegurar la zona y a recopilar pruebas mediante los procedimientos "urgentes" previstos en el Código de Procedimiento Penal polaco. El operativo ha contado con la participación de la Policía Militar, la Policía y el Servicio de Contrainteligencia Militar (SKW).

La Fiscalía, a través de su portavoz, Marcin Kozak, ha señalado que ofrecerá información sobre los primeros resultados cuando concluyan las actuaciones más apremiantes.

Por su parte, Tusk convocó a primera hora de la mañana una reunión con ministros, representantes del Ejército y responsables de los distintos servicios de seguridad, para evaluar la situación en la región tras recibir informes del Ministerio del Interior sobre la vulneración del espacio aéreo. No obstante, aseguró que "actualmente no existe ninguna amenaza desde el aire".

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Antes, el Mando de Operaciones había comunicado la detección de una posible incursión de objetos aéreos no identificados y el traslado de la alerta al Centro Gubernamental de Seguridad. El organismo explicó que estaba contrastando los registros de los sistemas de radar para confirmar los hechos y determinar si era necesario adoptar medidas frente a una posible amenaza, pidiendo a la población que siguiera las instrucciones oficiales.

KIEV VINCULA EL INCIDENTE A UN ATAQUE RUSO CONTRA UCRANIA

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha vinculado el incidente con un "ataque masivo" ruso contra Ucrania y ha advertido de que "otra violación del espacio aéreo polaco" evidencia el peligro que la agresión de Moscú supone para Europa y la comunidad transatlántica.

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Sibiga ha contrapuesto las declaraciones rusas sobre una "nueva arquitectura de seguridad europea" con los ataques de misiles y drones que, a su juicio, debilitan el orden existente en el continente. En este sentido, ha defendido que el primer paso para reforzarlo sería detener estas ofensivas y ha subrayado que Ucrania constituye "la primera línea de defensa" frente a la amenaza rusa.

El jefe de la diplomacia ucraniana ha reclamado asimismo aumentar la presión sobre Rusia, reforzando las capacidades de defensa aérea de Ucrania e impulsando los esfuerzos de paz. Además, ha expresado la solidaridad de Kiev con Polonia y con su población, al tiempo que ha ensalzado la colaboración de ambos países para facilitar la asistencia necesaria en la investigación y evitar que se repitan incidentes de este tipo.

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Las declaraciones de Sibiga llegan después de que al menos cinco personas hayan muerto este viernes a causa de un ataque masivo con misiles balísticos y drones lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, donde los impactos han dañado tres puentes sobre el río Dniéper, y una estación de tren en la ciudad de Leópolis, situada en el oeste del país.