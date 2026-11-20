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Bruselas, 20 nov (EFE).- La Unión Europea y el Reino Unido dieron por concluidas las negociaciones de tres acuerdos sobre comercio agroalimentario, mercados de carbono y movilidad juvenil, pero siguen sin pactar las tasas universitarias de sus estudiantes, para las que se dieron seis meses de plazo.

El acuerdo sanitario y fitosanitario reducirá los controles fronterizos al comercio de alimentos desde el 1 de marzo de 2028; el de emisiones vinculará los mercados de carbono para evitar los aranceles en frontera, y el juvenil permitirá a 100.000 personas de cada parte residir hasta tres años en el territorio del otro.

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Las tasas, que la UE quiere equiparar a las que pagan los británicos y no limitarse a una rebaja, según fuentes comunitarias, se negociarán en un acuerdo aparte, mientras que ambas partes prevén firmar los tres textos en paralelo y que entren en vigor "de forma equilibrada", aún sin calendario definitivo. EFE