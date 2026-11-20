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Las asociaciones de empresarios de la industria alemana han criticado la intensificación de las protestas que el sindicato IG Metall anunció este jueves, que incluye la convocatoria de huelgas de 24 horas en el sector metalúrgico y de la electrónica, en medio de las negociaciones salariales que se mantienen estancadas.

"Con las huelgas de 24 horas, IG Metall continúa la escalada. Esto es irresponsable. Muchas empresas del sector de la ingeniería mecánica y de plantas luchan por su supervivencia debido a la débil demanda y los altos costes", ha declarado Thilo Brodtmann, director general de la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria (VDMA).

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El representante de los empresarios ha señalado que los paros de jornada completa "no tienen nada que ver con el conflicto salarial", al tiempo que ha asegurado que la jornada de 35 horas tradicional de la industria alemana, implementada tras una extensa huelga en 1984, debe ser revisada ya que "no es apropiada" y carece de "lógica".

Por su parte, la patronal metalúrgica y eléctrica de Baden-Wurtemberg (Südwestmetall) ha destacado que los paros ahondan en la mala situación de la industria alemana que desde 2019 ha perdido 350.000 empleos de todo el país, casi 100.000 de ellos en Baden-Württemberg.

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"A pesar de la difícil situación económica, presentamos una oferta salarial justa. También coincidimos en la importancia de asegurar inversiones y empleos. En lugar de aprovechar esta oportunidad, IG Metall recurre ahora a una mayor escalada con la huelga de todo el día. Este es un enfoque totalmente erróneo", han criticado.

En este sentido, ha llamado a los trabajadores a sentarse en la mesa de negociación el próximo miércoles 25 de noviembre en la ciudad Mannheim, en el suroeste de Alemania.

De su lado, la Asociación de la Industria Metalúrgica y Eléctrica de Baviera (VBM) ha afirmado que "no se deben permitir" las huelgas planteadas por IG Metall e, incluso, ha advertido sobre la salida de inversiones industriales fuera de Alemania.

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"No sorprende que las futuras decisiones de inversión se inclinen por ubicaciones en el extranjero", ha deslizado el Bertram Brossardt, director general de la VBM. "IG Metall acusa a los empresarios de querer socavar la cogestión sindical en favor de la cogestión a nivel de empresa. Se trata de una cortina de humo deliberada, orquestada por IG Metall para movilizar a sus afiliados. Utilizar esto como justificación para las huelgas de 24 horas es inaceptable", ha acusado.

Igualmente, la patronal federal, Gesamtmetall, ha entrado también en la ofensiva contra las reivindicaciones por el aumento de sueldos de los trabajadores alemanes alegando que los costes salariales son los culpables de la pérdida de competitividad y rentabilidad de la industria alemana.

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"La producción debe volver a ser rentable para que la industria metalúrgica y eléctrica alemana pueda reinvertir en empleos seguros y con proyección de futuro. Las negociaciones salariales de 2026 para este sector deben enviar una señal crucial al respecto. La industria necesita soluciones fiables para reducir la presión sobre los costes. La responsabilidad recae exclusivamente en las partes negociadoras", reza un comunicado de la patronal.

IG Metall reclama un aumento salarial del 5%, un plan de reparto de beneficios negociado colectivamente y seguridad laboral, algo rechazado por la patronal que rebaja las reivindicaciones a un pago único de beneficios que puede ser revocado y un aumento salarial del 1,3%, que no se aplicaría hasta verano de 2028.

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ESCALADA DE LA PROTESTAS

IG Metall ha convocado a partir de esta viernes a los trabajadores de la industria del metal y de la electrónica ha secunda paros de 24 horas en cientos de centros de trabajo a lo largo de Alemania, en una escalada de la protesta tras semanas llevando a cabo paros parciales de una hora.

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Las protestas afectan, entre otras empresas, al proveedor automovilístico ZF en varias de sus plantas, a la fábrica de Audi en Ingolstadt y a la planta de BMW en Múnich-Milbertshofen. En los distritos de Renania del Norte-Westfalia y Centro, las protestas comenzaron parcialmente durante el turno de noche, según informa la agencia alemana DPA.

"Es evidente que los empleadores no se tomaron en serio las huelgas de advertencia por hora. Con esta oleada de huelgas de advertencia, los empleados, junto con IG Metall, están ejerciendo sus derechos, que están bien protegidos, de manera meditada. Obviamente, los empleadores no van a conceder mayor seguridad laboral ni estabilidad financiera gratuitamente", ha remarcado la directora de negociación colectiva de IG Metall, Nadine Boguslawski.

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