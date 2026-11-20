20/11/2026 Cartel de la etapa española del tour de Alejandro Sanz. CULTURA SEITRACKES

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Alejandro Sanz vuelve a los escenarios '¿Y ahora qué+?, la nueva etapa de su gira el próximo verano en la que están confirmados 12 nuevos conciertos. Las entradas saldrán a la venta el martes 24 a las 10 horas.

El calendario internacional arrancará con dos citas en Estados Unidos, ya anunciadas para el 13 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn y el 15 de mayo en el Kaseya Center de Miami. Tras este primer encuentro con el público estadounidense, Alejandro Sanz pondrá rumbo a España para protagonizar una nueva temporada de conciertos durante el verano.

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Tenerife (12 de junio) será el punto de partida de este nuevo regreso que ya contempla 12 paradas, y recorrerá ciudades como Sevilla (19 de junio), Zaragoza (26 de junio), Vigo (3 de julio), Granada (8 de julio), Fuengirola (10 de julio), Córdoba (15 de julio), Cáceres (17 de julio, Benidorm (23 de julio), Almería (25 de julio), Matalascañas (29 de julio) y Chiclana de la Frontera (31 de julio).

La etapa española de su gira llega además en un momento significativo para Sanz, que acaba de recibir el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué+?. Con este nuevo galardón, el álbum suma ya tres Latin Grammys en las dos últimas ediciones de estos premios, con un total de 25 Latin Grammys, y 4 Grammys americanos a lo largo de su carrera.

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