Guardar

Ciudad de México, 19 nov (EFE).- Unas 352.000 personas viven con alguna discapacidad, limitación o condición mental en Iztapalapa, el distrito más poblado de la capital mexicana, donde un nuevo centro de rehabilitación busca ampliar el acceso a servicios especializados y reducir las dificultades de desplazamiento para quienes necesitan atención continua.

La Fundación SimiREDi inauguró este centro, el undécimo de su red de rehabilitación, que prevé atender a 400 pacientes y ofrecer 1.400 servicios mensuales mediante un esquema de cuotas de recuperación establecidas a partir de estudios socioeconómicos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en esta demarcación habitan 352.141 personas con alguna de estas condiciones, lo que representa alrededor del 19,2 % de su población.

El nuevo centro, que lleva el nombre de Víctor González Dr. Simi, ofrecerá consultas médicas especializadas en rehabilitación física, atención psicológica, fisioterapia y terapia ocupacional, además de tratamientos de hidroterapia, electroterapia y termoterapia.

Las instalaciones cuentan también con un gimnasio terapéutico, una cámara sensorial, equipos de realidad virtual, un tanque terapéutico y un huerto comunitario, entre otros espacios destinados a la atención y recuperación de los pacientes.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, destacó la importancia de acercar estos servicios a la población, especialmente a quienes enfrentan dificultades para trasladarse a centros de atención especializados.

"La demanda es muy grande y por eso unir esfuerzos es lo más importante. Necesitamos servicios que reconozcan sus circunstancias y respondan a sus necesidades", señaló.

Además, consideró que la apertura representa una oportunidad para reducir los desplazamientos de las personas que requieren terapias de rehabilitación, una de las principales preocupaciones para quienes necesitan atención continua.

Por su parte, Astrid García Gallegos, directora de la Fundación del Dr. Simi, sostuvo que el proyecto busca contribuir a la autonomía de las personas con discapacidad y fortalecer su inclusión social.

"Rehabilitar no es solamente recuperar movimiento; es devolver la confianza, fortalecer la autonomía y abrir nuevas posibilidades a la vida", expresó.

El centro, construido con la colaboración de Fundación FUNO, Fibra Uno y BBVA, atenderá de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 hora local, en la colonia Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa.

La red de rehabilitación SimiREDi tiene presencia en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Morelos y Veracruz.

La nueva sede se suma a las instalaciones existentes en Xochimilco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Puebla, Cancún, Ciudad Madero, Guadalupe, Cuernavaca, Veracruz y Tampico.

La Agencia EFE contó con el apoyo de Farmacias Similares para la difusión de este contenido.