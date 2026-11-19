Guardar

Getac amplía las opciones de sistema operativo para industrias altamente reguladas con la certificación Red Hat® Enterprise Linux® en tres dispositivos totalmente robustos

PR Newswire

PUBLICIDAD

TAIPÉI, 19 de noviembre de 2026

Los clientes ahora pueden ejecutar Red Hat Enterprise Linux en los modelos UX10, G140 y V120 de Getac, según sus requisitos operativos y de TI.

Resumen de la noticia:· Los modelos UX10, G140 y V120 de Getac ya cuentan con la certificación para Red Hat Enterprise Linux y figuran en el Red Hat Ecosystem Catalog.

· Los clientes pueden instalar e implementar Red Hat Enterprise Linux en estos dispositivos después de la entrega, con la confianza de que el hardware ha sido probado y certificado como compatible.

· Este anuncio ayuda a las organizaciones de sectores altamente regulados, como la defensa, la seguridad pública y los servicios públicos, a extender sus estándares de seguridad y cumplimiento normativo hasta el edge, con mayor flexibilidad a la hora de elegir las soluciones robustas que les dan soporte.

PUBLICIDAD

TAIPÉI, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Getac Technology Corporation (Getac), proveedor líder de soluciones de computación robusta y video móvil y fabricante con capacidades internas avanzadas, anunció hoy que tres de sus dispositivos insignia totalmente robustos (UX10, G140 y V120) han obtenido la certificación de hardware de Red Hat® Enterprise Linux®.

Dado que Red Hat Enterprise Linux y Windows son compatibles con el mismo hardware, los equipos de TI pueden adaptar cada implementación a sus requisitos operativos y de cumplimiento normativo, al tiempo que mantienen una flota homogénea de dispositivos robustos. El cliente instala Red Hat Enterprise Linux, por lo que los equipos de TI pueden implementarlo de acuerdo con sus propias políticas de configuración y seguridad.

PUBLICIDAD

Los tres dispositivos están certificados para Red Hat Enterprise Linux 10.2 y versiones posteriores de la serie 10.x:· La tablet totalmente robusta UX10 de 10.1 pulgadas

· La tablet totalmente robusta G140 de 14 pulgadas

· La laptop totalmente robusta V120 de 12.2 pulgadas

Base de TI totalmente robusta y centrada en la seguridad

Las organizaciones de defensa, seguridad pública y servicios públicos deben proteger los datos sensibles y cumplir con estrictas normas de seguridad, incluso sobre el terreno. La combinación de Red Hat Enterprise Linux y la tecnología Getac proporciona a estas organizaciones que priorizan la seguridad un sistema operativo de nivel empresarial y altamente personalizable en dispositivos diseñados para operaciones de campo exigentes. Red Hat Enterprise Linux incorpora múltiples capas de protección, incluidas configuraciones seguras de forma predeterminada, controles de acceso basados en el principio de privilegio mínimo y perfiles de seguridad que los equipos de TI pueden aplicar durante la preparación del sistema, lo que ayuda a que las implementaciones se ajusten a los requisitos de cumplimiento normativo y a las políticas corporativas.

PUBLICIDAD

El ciclo de soporte prolongado de Red Hat Enterprise Linux también complementa el compromiso de Getac con la confiabilidad a largo plazo de los dispositivos, en consonancia con los plazos de adquisición e implementación comunes en el sector de la defensa y las infraestructuras críticas. Esto ayuda a las organizaciones a prolongar la vida útil de los dispositivos y a gestionar mejor el costo total de propiedad.

"Las operaciones de misión crítica no se detienen en el edge de la red, y tampoco deberían hacerlo los estándares de seguridad que las protegen. Nuestros clientes de los sectores de defensa, seguridad pública y servicios públicos no deberían tener que tratar sus dispositivos de campo como una excepción a las políticas de TI que aplican en el centro de datos", explica James Hwang, presidente de Getac Technology Corporation. "Con la certificación de Red Hat Enterprise Linux, pueden extender la misma plataforma de confianza desde la sala de servidores hasta la primera línea de operaciones, en hardware totalmente robusto diseñado para las condiciones en las que trabajan".

PUBLICIDAD

Para obtener más información, visite www.getac.com

Acerca de Getac

Getac Technology Corporation es un líder mundial en tecnología móvil robusta con capacidad de IA y soluciones de video inteligente, que incluyen laptops, tablets, software, cámaras corporales, sistemas de video para vehículos, gestión de evidencia digital y soluciones de analítica de video para empresas. Las soluciones y los servicios de Getac están diseñados con el fin de brindar experiencias extraordinarias para los trabajadores de primera línea en entornos exigentes. Hoy, Getac presta servicios a clientes en más de 100 países, en sectores como defensa, seguridad pública, ambulancias, bomberos y rescate, servicios públicos, industria automotriz, recursos naturales, manufactura, transporte y logística. Getac fue reconocida como una de las "Empresas más confiables del mundo" de Newsweek en 2024. Para obtener más información, visite: https://www.getac.com. Participe en el blog Getac Industry o siga a la empresa en LinkedIn y YouTube.

PUBLICIDAD

Getac y el logotipo de Getac son marcas comerciales de Getac Holdings Corporation o sus filiales. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux y el logotipo de Red Hat son marcas comerciales o marcas registradas de Red Hat, LLC o sus subsidiarias en los EE. UU. y otros países. Linux® es la marca registrada de Linus Torvalds en los EE. UU. y otros países. Otras marcas o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. ©2026 Getac Technology Corporation.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/getac-amplia-las-opciones-de-sistema-operativo-para-industrias-altamente-reguladas-con-la-certificacion-red-hat-enterprise-linux-en-tres-dispositivos-totalmente-robustos-302945677.html

FUENTE Getac Technology Corporation