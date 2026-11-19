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Bruselas, 19 nov (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, instó este jueves a los países de la Unión Europea (UE) y la Eurocámara a lograr un acuerdo sobre la regulación del futuro euro digital antes de que termine el año para que el emisor pueda poner en marcha el proyecto piloto para desarrollarlo.

"Aplaudo a algunos miembros del Parlamento (Europeo) que están siendo muy productivos y muy positivos y lamento que algunos estén arrastrando los pies, pero espero que lo lograremos y que tendremos un acuerdo político antes de final de año", dijo Lagarde durante una conferencia sobre educación financiera organizada por la Comisión Europea y celebrada en el Parlamento Europeo.

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Los Gobiernos de los Veintisiete y los eurodiputados comenzaron en julio las negociaciones para pactar el texto definitivo de la normativa que regulará el funcionamiento de la futura divisa digital tras haber fijado sus respectivas posiciones, pero todavía no han logrado un acuerdo.

El BCE espera estar listo para la primera emisión potencial de euros digitales en 2029, siempre y cuando la regulación se adopte en 2026 para permitir que se lleve a cabo una fase piloto de doce meses que comenzaría en la segunda mitad de 2027.

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La presidenta del BCE, que intervino en la conferencia de manera telemática, destacó que el hecho de que la futura divisa digital pueda llegar a las carteras de los ciudadanos como ocurre con los billetes tradicionales "acercará la digitalización" de las finanzas a estos.

"La tokenización, en general la digitalización de nuestra relación con el dinero, es algo que se está convirtiendo en parte de nuestro mundo y no creo que sea más peligroso, salvo que va más rápido y la escala es también mayor", dijo.

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La presidenta del BCE subrayó que la educación financiera es actualmente de "vital importancia" puesto que se han "amplificado" los modos y la velocidad a la que inversores y ahorradores pueden verse implicados o atraídos hacia esquemas de inversión y "el grado de sofisticación y atractivo de esas propuestas, ya sean sólidas o débiles, aumenta cada día".

La inteligencia artificial ha jugado un papel en este sentido, dijo Lagarde, quien incidió en que la educación financiera debería ser "alta" para que la publicidad sobre productos de inversión, por ejemplo criptoactivos, "se lea con una dosis de sabiduría y escepticismo".

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Subrayó que al BCE le preocupa la educación financiera puesto que influye en si los ciudadanos prestan atención a la evolución de los tipos de interés, así como en su comportamiento de consumo, ahorro e inversión, factores que son "críticos" la hora de decidir su política monetaria y en la transmisión de la misma a la economía.

Lagarde hizo hincapié además en el "problema" que supone en la brecha de género en este tipo de educación, que normalmente es más baja entre las mujeres, puesto que actualmente "hay tantas mujeres como hombres con ingresos o salarios" y para la política monetaria es necesario que todos los agentes económicos "tomen decisiones informadas".

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En este sentido, para elevar el nivel de educación financiera recomendó empezar la formación desde la infancia y aprovechar los momentos en que los ciudadanos están más receptivos a la misma, como cuando se compran una casa o contraen matrimonio.

La conferencia se enmarca precisamente en la estrategia de la Comisión Europea para mejorar la educación financiera, ya que solo uno de cada cinco europeos tiene un nivel alto. EFE