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La Comisión Europea ha reorientado cerca de 24.000 millones de euros de fondos comunitarios ya existentes hacia proyectos que impulsen el desarrollo y la fabricación de tecnologías estratégicas en Europa, con el objetivo de reforzar su autonomía tecnológica y reducir la dependencia de terceros países en sectores clave como la Inteligencia Artificial, la defensa, las energías limpias y la biotecnología.

Así se desprende del segundo informe anual de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), publicado este jueves por el Ejecutivo comunitario, que recoge los resultados de esta iniciativa hasta finales de 2025, cuando todavía no se habían cumplido dos años desde su puesta en marcha, en marzo de 2024.

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En concreto, Bruselas ha movilizado 23.900 millones de euros a estas prioridades estratégicas, de los cuales 10.000 millones proceden de programas gestionados directamente por la Comisión Europea y otros 13.900 millones corresponden a fondos de cohesión que los Estados miembro y las regiones han reorientado hacia proyectos tecnológicos considerados prioritarios.

Además, el Ejecutivo comunitario ha concedido el denominado 'Sello STEP' a 614 proyectos por su contribución a la innovación y a la reducción de las dependencias estratégicas europeas, de los cuales 452 recibieron este reconocimiento durante 2025. Este distintivo pretende facilitar que las iniciativas seleccionadas puedan acceder a nuevas fuentes de financiación pública o privada.

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ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES QUE MÁS HAN ADAPTADO SUS FONDOS

El informe destaca asimismo que 19 Estados miembros habían adaptado sus programas nacionales y regionales de cohesión a los objetivos de los sellos STEP mediante 96 modificaciones hasta finales de 2025, con Alemania, Italia, Rumanía y España entre los países que más contribuyeron a estos cambios durante el pasado ejercicio.

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El comisario europeo de Presupuesto, Piotr Serafin, ha destacado que STEP está ayudando a Europa a "reforzar sus capacidades tecnológicas y reducir sus dependencias estratégicas" mediante la orientación de fondos comunitarios hacia el desarrollo y la fabricación de tecnologías críticas, al tiempo que ha subrayado que la incorporación de la defensa contribuye a reforzar "la competitividad y la seguridad de Europa".