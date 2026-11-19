Guardar

Berlín 19 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se mostró este jueves optimista sobre la unidad de los aliados de Ucrania, antes de que comenzara la cumbre de la llamada Coalición de Voluntarios, en la que los europeos buscan coordinarse y poder sentarse en la mesa de negociación entre Kiev y Moscú bajo mediación de EE.UU.

"Una vez más, espero que todos mantengamos nuestra unidad, apoyando a Ucrania en su camino hacia una paz auténtica", dijo Albares poco antes de comenzara la reunión que acoge la Cancillería Federal alemana.

PUBLICIDAD

"Nada, absolutamente nada, puede decidirse sobre Ucrania sin que ese país, su Gobierno y su presidente (Volodímir) Zelenski estén presentes en la mesa de negociaciones; y, por supuesto, nada que afecte a la seguridad europea puede decidirse sin que los europeos participen en el debate", abundó.

El jefe de la diplomacia española, que representa al país ibérico en una cita en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, destacó que en la reunión "la voz de España se alzará a favor de Ucrania, a favor de la paz y a favor del diálogo en Ucrania".

PUBLICIDAD

Albares subrayó que el país invadido por Rusia en febrero de 2022 se encuentra "en vísperas de un nuevo invierno que será crucial para Ucrania y para la seguridad europea" y apeló a que se respete tanto a la población civil como las infraestructuras ucranianas.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo, día y noche, se bombardean las casas, los hospitales y sus centrales eléctricas. Esto tiene que acabar", enfatizó en una intervención previa a la cumbre.

En este contexto, "el único que presenta planes de paz y propuestas de alto el fuego es el presidente Zelenski", destacó Albares y le agradeció al líder ucraniano "su voluntad constante de avanzar hacia un diálogo auténtico".

En la cumbre de la Coalición de Voluntarios el foco está puesto en la coordinación de la postura europea y ucraniana para las próximas rondas de negociaciones con Rusia bajo mediación de EE.UU.

En la cumbre participan los líderes de los cinco países designados para negociar con Rusia: Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Polonia, así como de la Comisión Europea (CE) y del Consejo Europeo y de la OTAN, que se suman como instituciones. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)