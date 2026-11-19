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EEUU LIBERTAD PRENSA

Nueva York.- Periodistas de Colombia, El Salvador y Ecuador figuran entre los galardonados este año con los Premios Internacionales de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que se entregarán en Nueva York y reconocerán la labor de informadores perseguidos, detenidos o forzados al exilio por su trabajo.

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Nueva York.- La periodista colombiana Estefany Rodríguez, galardonada este año con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), relata en una entrevista con EFE cómo acabó detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos, el país al que había huido tras recibir amenazas de muerte en Colombia por su trabajo.

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EEUU MARKLE

Miami - Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, afrontará este jueves una nueva audiencia ante un tribunal federal de Tampa (Florida) para determinar si tiene capacidad mental para comprender el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos por presunta posesión de pornografía infantil.

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EEUU PENA DE MUERTE

Miami - Florida tiene previsto ejecutar a Thomas Mitchell Overton, condenado por el asesinato de una pareja, con lo que alcanza un récord de 20 ejecuciones en lo que va de año al superar las 19 de 2025, mientras Texas aplicará la pena capital a Reinaldo Dennes, condenado por el asesinato de un empresario durante un robo en Houston en 1996.

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AGENDA INFORMATIVA

Los Ángeles.- EEUU ESPACIO.- La NASA organiza una mesa redonda para analizar el estado de las históricas sondas Voyager 1 y 2, los desafíos de operarlas en el espacio interestelar y el hito de la Voyager 1 al alcanzar un día luz de distancia de la Tierra, acto en el que además se presentará un adelanto del documental oficial por el 50 aniversario del proyecto (foto) (video)

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Miami.- EEUU PREMIOS.- El Consejo de las Américas (COA) reconoce con los Premios Bravo a los directores ejecutivos de la aerolínea chilena LATAM, la aplicación colombiana de entregas Rappi, el Banco de Brasil y la compañía de energía renovable Atlas, con sede en Miami.

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- La plataforma Fair Warning subastará una pintura de Yoshitomo Nara, uno de los artistas contemporáneos japoneses vivos más famosos, por un precio de entre 10 y 15 millones de dólares. (foto)

EFE News Latino

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