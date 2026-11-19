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Antalya (Turquía), 19 nov (EFE).- Varias oenegés hicieron este jueves severas críticas a puntos del segundo borrador de la cumbre del clima (COP31) de Antalya (Turquía), especialmente respecto a las energías fósiles y a la financiación a la adaptación climática para los países en desarrollo.

"Este texto contiene elementos absolutamente inaceptables. Si bien reconoce el inminente riesgo de superar el límite de 1,5 °C, deja sin respuesta la cuestión de cómo mantener vivo el objetivo de 1,5 °C", declaró Jasper Inventor, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP31.

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El nuevo borrador difundido este jueves por la presidencia turco-australiana, que debería servir para un eventual acuerdo final este fin de semana, elimina por completo cualquier referencia a los combustibles fósiles y rebaja la ambición financiera ante la adaptación climática.

Gobiernos como el de Panamá han amenazado con ejercer su derecho a veto si no hay un freno en la producción de petróleo.

"Los gobiernos han logrado eliminar casi todo lo que realmente indicaría que los países van en serio con la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. En su lugar, actúan como aduladores de la industria de los combustibles fósiles, dejando la puerta abierta de par en par a tecnologías fallidas como la captura y almacenamiento de carbono (CAC) y a más gas fósil", indicó Romain Ioualalen, responsable de Política Global de Oil Change International.

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Para Andreas Sieber, jefe de Estrategia Política de 350.org., la actual COP "no es un fracaso de las negociaciones técnicas. Es una descarada abdicación de responsabilidad política".

"Esperan que los países en desarrollo asuman los costes de una transición global, mientras se niegan a aportar los medios para llevarla a cabo", denunció. EFE