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ELEVA, el Congreso Internacional de Fútbol Femenino organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), abrió este jueves su segunda edición con el deseo de "consolidar un fútbol femenino fuerte, reconocido y preparado para afrontar los retos del futuro", y con el claro deseo de no ser "sólo un plan" sino también "una promesa" que en el organismo ya están "cumpliendo".

"Queremos consolidar un fútbol femenino fuerte, reconocido y preparado para afrontar los retos del futuro. Y lo hacemos con el ELEVA, que son cinco letras, pero también cinco compromisos de excelencia, liderazgo, especialización, visibilidad y acción. Lo hemos trabajado escuchando y lo vamos a cumplir entre todos y todas, con objetivos claros, con datos y rindiendo cuentas cada año", señaló Reyes Bellver, directora de Fútbol Femenino de la RFEF, en la apertura del foro que acoge la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) este jueves y viernes.

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Para la directiva, "la excelencia es no conformarse nunca". "Es sostener el máximo nivel competitivo cuando ya se ha alcanzado la cima, renovarlo generación tras generación y hacerlo con un modelo de trabajo de cuidado de las personas, de valores, que convierta a España en la referencia mundial del fútbol femenino", apuntó, recordando que "la excelencia no se mide solo con los títulos ganados sino por la capacidad de seguir mereciéndolos" y hay que "estar preparando ya a quienes ganarán mañana".

Sobre el liderazgo, dejó claro que es "para el futuro, pero también como legado". "El fútbol femenino también tiene que dirigirse, entrenarse, arbitrarse y gestionarse por personas capacitadas y profesionales. Pero nuestra 'L' de Liderazgo también es memoria y es honrar a quienes jugaron cuando nadie miraba Porque nadie llega a liderar de manera sola, llegamos porque otras abrieron la puerta antes", indicó.

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"Nuestro fútbol tiene necesidades propias y merece respuestas propias y un modelo con identidad. Este primer año hemos querido que cada partido sea más que 90 minutos y hemos llegado a la ciudad y la hemos llenado de jornadas y actividades para dejar huella porque especializarse no es copiar un modelo, es construir nuestra identidad", prosiguió en cuanto a la especialización.

Reyes Bellver detalló que "la visibilidad es el compromiso de que el fútbol femenino no sólo existe cuando se gana, es construir un relato propio basado en la identidad, mantener una presencia constante en medios, en el territorio y en la vida de la afición y convertir la atención en comunidad, en referentes y en valor". "Ser visibles es la condición para crecer, lo que no se ve no se valora y lo que no se valora no crece", puntualizó.

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Finalmente, se refirió a la acción "porque ningún plan vale nada si se queda en un papel". "En ELEVA Tenemos más de 70 objetivos concretos y más de 300 indicadores, con datos, con plazos y con responsables", remarcó la directora de Fútbol Femenino de la RFEF. "La excelencia nos exige, el liderazgo nos impulsa, la especialización nos diferencia, la visibilidad nos une y la acción nos transforma. ELEVA no es sólo un plan, es una promesa que ya estamos cumpliendo", sentenció.

DE MIGUEL: "SE HA AVANZADO MUCHO, PERO ES MOMENTO DE HACER"

Por su parte, el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, fue el encargado de abrir el congreso y agradeció a todas las personas de la federación que ayudan para que salga adelante, con especial mención para Reyes Bellver, "su máxima referente" y que "convierte las ideas en hechos".

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El directivo declaró que el plan que propone la abogada "refleja, de forma muy fiel, la realidad actual que vive el fútbol femenino". "Se ha hablado mucho y se ha avanzado mucho también, pero es el momento de hacer. Por suerte en España tenemos un fútbol femenino goza de una buena salud, pero también hemos de decir que no siempre ha sido así porque, por desgracia, hemos tenido que superar adversidades que nunca deberían haber pasado y que, por supuesto, nunca deben volver a repetirse", expresó.

"Pero eso debe servirnos para aprender, para mirar y no olvidar el pasado, para cuidar el presente, pero sobre todo para mirar y trabajar hacia el futuro. Tenemos éxito, tenemos visibilidad, tenemos talento, por fin hay referentes y eso hace que cada día más niñas quieran jugar al fútbol", agregó De Miguel.

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El secretario general también resaltó que este buen momento "no es motivo" para conformarse y que deben "convertir ese éxito en estructura, la visibilidad en oportunidades y el talento en futuro". "Tenemos que conseguir elevar nuestra ambición porque no se trata de celebrar hasta dónde hemos llegado en el fútbol femenino, sino que se trata de ver hasta dónde queremos llevarlo", reflexionó.

En este sentido, no olvida que personas que tienen "el inmenso privilegio de poder servir al fútbol" como puede ser su caso, tienen "una enorme responsabilidad". "Las decisiones que estamos tomando hoy construyen el futuro. Y por eso hay que preguntarse qué fútbol queremos dejar a las generaciones venideras. Yo lo tengo muy claro, y esta federación también, queremos uno unido, con igualdad oportuna, con menos barreras, mucho más fuerte, mucho más abierto, ambicioso, y sobre todo en paz", sostuvo.

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"Un fútbol, sin duda, mejor que el que nosotros recibimos, porque gestionar el fútbol no es sólo gestionar el presente, es responder al futuro. Y el futuro nos espera, el futuro se construye, y se construye con decisiones, se construye con valentía, y se construye con hechos, juntos y con iniciativas como ELEVA. Y si algún día tenemos la suerte de poder mirar atrás y decir que hemos dejado un fútbol mejor que el que recibimos, estoy convencido de que habremos estado a la altura.