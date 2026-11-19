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Madrid, 19 nov (EFE).- Los niños, niñas y jóvenes de todo el mundo "se enfrentan a obstáculos, desafíos y abusos contra los derechos humanos cuando ejercen su derecho a protesta", denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado en vísperas del Día Mundial de la Infancia.

En el informe, fruto de una investigación realizada entre más de 500 niños, niñas y jóvenes de diferentes países, se examina por qué protestan, a qué riesgos se enfrentan y qué deben hacer los Estados y otros actores para "garantizar que la infancia pueda ejercer sus derechos sin peligro".

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"En los últimos años, niños, niñas y jóvenes de todo el mundo han liderado y participado en importantes protestas en todo el mundo" y, sin embargo, "muchos se han enfrentado a violencia y exclusión, lo que indica la actitud de los Estados de no respetar, proteger y facilitar adecuadamente el derecho de la infancia a la protesta", afirma Carolina Roman, encargada de campañas sénior de AI.

"Las autoridades deben escuchar a este colectivo y proteger a aquellos de sus miembros que participan en protestas, incluso en espacios online", añade Roman.

Recientemente se han vivido numerosas protestas lideradas por jóvenes, desde las de la generación Z en Kenia hasta el movimiento climático ‘Viernes por el Futuro’, pasando por las manifestaciones en Europa, que en muchos casos se han tenido que enfrentar a "casos de violencia y discriminación", según el informe.

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"Ser activista juvenil me ha enseñado que la gente se siente en general cómoda con el hecho de que las personas jóvenes tengan opiniones, hasta que esas opiniones resultan difíciles de ubicar", subraya Charles, de Filipinas y uno de los jóvenes que participó en el informe mediante cuestionarios, debates en grupo y entrevistas.

Las conclusiones, según el informe, destacan que tanto niños como niñas están "motivados" y creen que "pueden contribuir al cambio".

Sin embargo, su capacidad de participación depende "del apoyo, la protección y las oportunidades de que dispongan".

La seguridad es considerada una preocupación importante para multitud de niños y niñas activistas que aseguran que se sienten "más a salvo participando en formas de protesta online", subraya Amnistía. EFE