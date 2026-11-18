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Washington, 18 nov (EFE).- El magnate Elon Musk reconoció este miércoles que se siente "bastante tonto" por haber gastado cientos de millones de dólares para apoyar a candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, después de que los demócratas lograran importantes victorias en los comicios del pasado 3 de noviembre.

"Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho a cambio, o quizá habría sido mucho peor sin ello", dijo Musk durante una conversación con el periodista Andrew Ross Sorkin en el DealBook Summit organizado por The New York Times en Nueva York.

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El empresario añadió que no había prestado demasiada atención personal a las campañas porque estaba concentrado en construir SpaceX y Tesla.

El encuentro, celebrado en el centro cultural Lincoln Center, reúne anualmente a empresarios, dirigentes políticos y figuras de las finanzas y la tecnología para debatir sobre los principales desafíos económicos y políticos.

La conversación con Musk formó parte de la programación de este miércoles, que también incluyó entrevistas con el vicepresidente estadounidense, JD Vance; el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, entre otros.

Según datos de financiación electoral recopilados por OpenSecrets y citados por medios estadounidenses, Musk destinó al menos 445 millones de dólares a las elecciones federales de este año, lo que lo convirtió en uno de los mayores donantes políticos del ciclo electoral.

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Una parte importante de esos fondos se canalizó a través de America PAC, su comité de acción política, que concentró sus esfuerzos en respaldar a candidatos republicanos y atacar a sus rivales demócratas.

En Texas, el grupo gastó alrededor de 47 millones de dólares en la contienda al Senado contra el demócrata James Talarico, según un análisis de medios locales.

Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso y consiguieron nueve escaños que estaban en manos republicanas en el Senado, su mayor avance en unas elecciones de medio mandato desde 1958.

Con la victoria de Mary Peltola en Alaska, confirmada este martes, el partido tendrá una mayoría de 56 senadores frente a 44 republicanos, mientras que en la Cámara de Representantes logró una ganancia de 42 escaños.

Entre los resultados más simbólicos figura Texas, donde James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton y puso fin a una racha de casi cuatro décadas sin victorias demócratas en una elección al Senado en ese estado. EFE