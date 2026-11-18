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Una mujer de 47 años ha muerto este miércoles tras ser agredida en la calle Getafe número 10 de la localidad madrileña de Parla, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El SUMMA 112 ha recibido el aviso en torno a las 22.10 horas y, a su llegada, el personal sanitario del solo ha podido confirmar el fallecimiento. La mujer, que se encontraba dentro del domicilio, presentaba "heridas incisas" en cuello y cara, según ha informado Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.

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