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Redacción Ciencia, 19 nov (EFE).- El uso problemático de internet es un problema de salud que afecta a más del 10 % de la población mundial, por eso, una comisión internacional ha instado a los gobiernos a actuar y regular las funciones de diseño más adictivas, como el desplazamiento (scroll) infinito o la reproducción autómatica.

El informe -elaborado por una comisión de expertos comisionados por la revista The Lancet Psychiatry- analiza la evidencia disponible sobre el uso de pantallas desde el punto de vista de la salud.

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Esta utilización, que denominan el 'uso problemático de internet' (incluye el empleo de las tecnologías digitales), se refiere al fenómeno que genera conductas compulsivas y trastornos como la ludopatía (juego y apuestas), la adicción a las redes sociales, los trastornos por comportamiento sexual compulsivo (como el consumo de pornografía), la adicción a las compras en línea o la búsqueda compulsiva de información sobre salud ("cibercondría").

El estudio recuerda que, según estimaciones, el uso problemático de internet podría afectar a más del 10 % de la población mundial, en especial a niños y jóvenes -constantemente expuestos a los dispositivos digitales y teléfonos inteligentes cuando su cerebro aún no ha madurado-, a las personas con trastornos mentales o del neurodesarrollo -Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) o la ansiedad y la depresión- y a las personas de ingresos bajos y medios.

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Por sexos, se señala que los varones tienen más propensión al juego en línea problemático, al trastorno por videojuegos y a la utilización compulsiva de pornografía, mientras que las mujeres muestran mayor prevalencia en el uso problemático de redes sociales, las compras compulsivas y la cibercondría.

Junto al tremendo coste que tiene sobre la salud pública, los expertos recuerdan que este problema conlleva importantes costos socioeconómicos y psicológicos derivados de la atención sanitaria, la pérdida de productividad, los cuidados no remunerados por parte de la familia o la reducción de la calidad de vida.

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Y, para ilustrar la magnitud de ello, plantean que, si el 5 % de la población del Reino Unido tuviera este problema, costaría unos 12.000 millones de libras anuales (unos 15.700 millones de dólares, 14.300 millones de euros al cambio actual), un 0,4 % del Producto Interior Bruto británico,.

El informe de la comisión sostiene que hay evidencia suficiente para que los gobiernos aborden el problema como una amenaza real y abandonen el esquema actual de autorregulación de la industria para avanzar hacia marcos regulatorios (nacionales e internacionales) vinculantes y orientados a la salud pública, como los que controlan los daños del alcohol, el tabaco y el juego.

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Y es que establecer únicamente límites de edad -como la normativa australiana que prohíbe el acceso a las redes sociales para menores de 16 años- no soluciona el principal problema: el diseño persuasivo de las redes que fomenta el uso compulsivo y dañino, advierten los expertos.

Para la comisión, la responsabilidad debe recaer en las empresas tecnológicas y no en los usuarios, ya que son sus diseños los que crean adicción a través de mecanismos como el desplazamiento infinito, los algoritmos personalizados o las notificaciones intrusivas, todas ellas creadas para eludir la autorregulación del usuario, maximizar el tiempo de permanencia y monitorizar su atención.

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También aconsejan implementar restricciones de acceso y de protección de la infancia como poner en marcha sistemas rigurosos de verificación de edad, prohibir la publicidad personalizada basada en perfiles para menores y aplicar herramientas como límites horarios o sistemas de mitigación de recompensas por tiempo prolongado.

Además, los gobiernos deberían hacer legalmente responsables a las empresas de tecnología por los daños a la salud derivados del diseño intencional de sus plataformas y algoritmos, sostienen los expertos.

En paralelo a todo ello, la comisión propone una agenda de acción global que combine intervenciones en salud pública, atención clínica y medidas regulatorias, como enseñar a los niños a navegar de forma segura los entornos digitales y crear conciencia sobre el impacto de los algoritmos o dotar a los cuidadores de marcos claros para establecer límites de tiempo y evitar contenidos perjudiciales, entre otras propuestas.

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Los autores recalcan, no obstante, que, a diferencia de las sustancias ilícitas o las conductos tóxicas, el uso de internet no es "intrínsecamente perjudicial", sino que forma parte de la vida moderna y aporta ventajas sustanciales. Por eso, su regulación debe centrarse en los diseños dañinos y en la protección de las poblaciones vulnerables, como los jóvenes en etapa de desarrollo.