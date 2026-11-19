19/11/2026 Recurso de campaña de phishing POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT

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Una campaña de 'phishing' dirigida contra empresas ha aprovechado la caída que experimentaron los servicios de Microsoft la semana pasada para robar las credenciales con la excusa de correos electrónicos que no pudieron entregarse.

El equipo Microsoft Threat Intelligence ha alertado de una "campaña de phishing coordinada y masiva" que aprovecha la caída experimentada por Microsoft 365 a nivel global el pasado 12 de noviembre, que la compañía atribuyó a una actualización de capacidad de red.

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La campaña emplea correos electrónicos que simulan ser una notificación oficial de estado del servicio de Microsoft 365, que informa de 'emails' que han quedado retenidos y no han podido ser entregados.

En ellos se transmite una sensación de urgencia, ya que solicitan que el usuario tome medidas rápidamente para evitar que desaparezcan en el plazo de 24 horas. Lo que incluye es un enlace malicioso con el que solicita las credenciales de la cuenta.

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Microsoft considera que se trata de una campaña de 'phishing' de credenciales, aunque en su análisis no ha encontrado evidencia que confirme que captura dichas claves ni que distribuya 'malware' ni realice actividad posterior a la intrusión, como recoge en un comunicado.

Aun así, ha aconsejado a las organizaciones con empleados que hayan recibido un correo de este tipo y hayan introducido sus credenciales que restablezcan las claves e investiguen cuántas han sido potencialmente comprometidas.

No obstante, también ha señalado que Microsoft Defender bloquea los dominios maliciosos utilizados en esta campaña, y Microsoft Defender para Office 365 bloquea y pone en cuarentena los correos electrónicos de 'phishing'.