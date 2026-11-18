Guardar

Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- Las relaciones entre China y Rusia "siguen siendo estables y fiables", aseguró este miércoles el presidente chino, Xi Jinping, en una reunión bilateral con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (sureste).

"Las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades y siguen así hoy. Tienen amplias perspectivas y no se ven afectadas por los cambios a corto plazo en la situación mundial", declaró Xi, según la transcripción difundida por la agencia rusa TASS.

PUBLICIDAD

El encuentro tuvo lugar en un momento de fortalecimiento de los vínculos estratégicos entre Pekín y Moscú y se produjo un día antes de la inédita cumbre trilateral entre los líderes de EE. UU., China y Rusia en la citada localidad. EFE

(foto) (vídeo)