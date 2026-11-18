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Quito, 17 nov (EFE).- El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas denuncia haber recibido una paliza de al menos cinco militares en la llamada Cárcel del Encuentro, una prisión de máxima seguridad construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

La abogada de Glas, Sonia Vera, publicó este martes en redes sociales un video con fragmentos de una reunión por videoconferencia con el exvicepresidente, donde este le relata la golpiza que afirma haber recibido y que le produjo "37 heridas sangrantes".

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De acuerdo con la letrada, la agresión se produjo presuntamente el 11 de noviembre, después de que fuese atendido en el dispensario médico de la prisión.

"Cuando regresaba, lo hicieron volver. Mientras estaba sentado, el mismo oficial que ya lo había amenazado le rozó los genitales contra el hombro. 'Me sentí agredido sexualmente', dijo Jorge. Después, ese oficial y al menos otros cinco militares lo golpearon, lo patearon y lo arrastraron mientras intentaban esposarlo", narró la abogada Vera.

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En la grabación, Glas muestra múltiples moretones tanto en las piernas como en la espalda. "Me decían correísta ladrón, correísta corrupto, correísta hijo de puta, correísta de mierda...", relata Glas también en el vídeo.

El exvicepresidente afirma que otro preso le advirtió de que, supuestamente, el militar responsable de la agresión ha leído su expediente médico y sabe su condición cervical, por lo que en la grabación asegura temer que un próximo episodio similar pueda ser mortal.

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La encargada de la defensa legal de Glas apuntó que "en los registros del Estado, la agresión aparece calificada como 'autolesión'".

También contó que, el pasado viernes, Glas pidió auxilio a la directora de la cárcel a través de una carta que, según la abogada, la funcionaria ha acusado recibo, pero cuya copia no ha compartido con la defensa legal del exvicepresidente.

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La abogada incidió en que el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura obliga a las autoridades a investigar de oficio y de inmediato cuando existe una denuncia o razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura.

"Desde el 11 de noviembre no se ha abierto una investigación. La defensa conoció lo ocurrido hace apenas unas horas", apuntó.

Asimismo, recordó que Glas cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales de la Corte Interamericana (Corte IDH), en la que ordenan al Estado a darle una atención adecuada a sus problemas de salud, entre otras garantías.

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También el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura también se han pronunciado sobre su caso, y "aun así lo golpearon y lo amenazan de muerte", advirtió Vera.

Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa durante su mandato presidencial (2007-2017), ha recibido tres condenas por corrupción: ocho años de cárcel en 2020 por cohecho y asociación ilícita, y 13 años de prisión en 2025 por peculado (malversación de fondos públicos).

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El exvicepresidente, que reivindica su inocencia y se declara perseguido político, salió temporalmente de prisión a finales de 2022 gracias a un polémico fallo judicial, pero en abril de 2024 fue recapturado cuando Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito, una vez que el Gobierno mexicano le había dado asilo.

Glas fue recluido en La Roca, la única cárcel de mayor seguridad de Ecuador hasta la inauguración de la Cárcel del Encuentro, construida para albergar a líderes de las mayores bandas criminales que operan en el país pero cuyo primer recluso fue el exvicepresidente. EFE

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