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El presidente de China, Xi Jinping, ha hecho este miércoles un llamamiento a defender el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, el multilateralismo y la estabilidad de las cadenas de suministro globales frente a lo que ha descrito como un contexto marcado por el "unilateralismo y el proteccionismo desenfrenados", durante la inauguración de la Cumbre de Directores Ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en la ciudad china de Shenzhen.

"Actualmente, la situación internacional es compleja y volátil, el crecimiento económico mundial carece de impulso y el unilateralismo y el proteccionismo campan a sus anchas", ha señalado el mandatario chino en su discurso ante líderes empresariales de la región, en la antesala de la histórica cumbre trilateral que mantendrá este jueves en esa misma ciudad con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin.

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Ante la disyuntiva entre "apertura o cierre, cooperación o división", Xi ha subrayado que la estabilidad y la seguridad constituyen "la base de la prosperidad" y ha instado a resolver las diferencias entre países mediante "el diálogo y la consulta", defendiendo un "mundo multipolar equitativo y ordenado" así como una globalización económica inclusiva.

En el plano comercial, el presidente chino ha apostado por salvaguardar el sistema multilateral basado en normas con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su centro --coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario del ingreso de Pekín en el organismo--, eliminar barreras a la inversión y avanzar en la creación de un Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico.

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Asimismo, Xi ha presentado el inicio del XV Plan Quinquenal de China --cuya economía creció un 4,6% en los tres primeros trimestres del año-- como una oportunidad para las empresas internacionales, comprometiéndose a ampliar el acceso al mercado chino en el sector manufacturero y de servicios, reducir aranceles e impulsar la cooperación tecnológica en inteligencia artificial y transición ecológica.

El discurso de apertura del mandatario chino da paso a una agenda diplomática de alto nivel en Shenzhen, donde este jueves Xi, Trump y Putin celebrarán su primera cumbre trilateral para abordar la estabilidad estratégica, el control de armas nucleares tras la expiración del tratado Nuevo START y las crisis abiertas en Oriente Próximo.

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