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Bangkok, 18 nov (EFE).- Las autoridades de Malasia han solicitado información a la empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic sobre una presunta operación extranjera destinada a manipular políticamente a usuarios malasios mediante cuentas falsas y contenidos fabricados, según informó el Ministerio de Comunicaciones ante el Parlamento.

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC, por sus siglas en inglés) está recabando detalles de la compañía para esclarecer quiénes estarían detrás de la operación y determinar las posibles responsabilidades, indicó el ministerio el martes en una respuesta parlamentaria escrita al diputado opositor Ronald Kiandee.

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El Ministerio de Comunicaciones también señaló que el Ministerio Digital trabaja en la elaboración de una ley de gobernanza de la IA para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas de estas tecnologías.

El caso salió a la luz el pasado 10 de septiembre, cuando Anthropic publicó un informe en el que aseguró haber desarticulado una campaña de manipulación electoral dirigida contra usuarios malasios y presuntamente gestionada por BBS Bilisim Teknolojileri, una empresa con sede en Estambul.

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Según la compañía estadounidense, los responsables habrían utilizado indebidamente su herramienta de IA Claude para desarrollar una red de aproximadamente mil cuentas falsas en la red social X, un canal de YouTube y un portal informativo ficticio.

El objetivo de la operación habría sido influir en la opinión pública malasia mediante la difusión coordinada de mensajes y contenidos engañosos, presentados como información periodística o actividad de usuarios reales.

Anthropic afirmó que suspendió las cuentas de Claude implicadas en estas actividades.

La empresa incluyó el caso malasio en un informe sobre operaciones de influencia y desinformación detectadas entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, en el que también describió campañas presuntamente vinculadas a Rusia, China e Irán.

Tras la publicación del informe, la MCMC anunció que estaba examinando las denuncias.

La investigación parlamentaria busca ahora aclarar la identidad de los responsables y las medidas adoptadas contra las redes de cuentas falsas y los portales que difundían noticias inventadas. EFE