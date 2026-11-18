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Ciudad de México, 17 nov (EFE).- La autoridad ambiental mexicana informó este martes que exigirá a la empresa Space X, del magnate Elon Musk, hacerse responsable de los residuos que dejó la explosión del propulsor del cohete Starship, el pasado 13 de noviembre, tras una prueba en Texas, EE.UU., luego de que este martes llegó basura espacial a la playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, noreste del país.

En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México informó que sus inspectores se han dedicado a recolectar los fragmentos del recubrimiento interno del propulsor de SpaceX.

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Por su parte, la organización Conibio Global ha contabilizado más de 1.500 piezas, mientras que activistas señalaron que se trata de "fragmentos muy grandes, en su mayoría de plástico y capaces de soportar temperaturas muy altas".

La Profepa indicó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la organización Conibio Global comenzaron a recolectar los residuos, que serán asegurados por la procuraduría. Además, señaló que "se pedirá a la empresa que se haga responsable de ellos".

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También señaló que agentes de la Secretaría de Marina (Semar) han estado en la zona y han mantenido la vigilancia desde que se realizó la explosión, el pasado viernes.

La dependencia reconoció la labor de vigilancia comunitaria y exhortó a la población "a no manipular los materiales y reportar cualquier hallazgo en sus canales oficiales".

El viernes el propulsor explotó y los restos cayeron en el golfo de México y cuatro días después aparecieron en las costas de Tamaulipecas.

Se trató de la decimoquinta prueba del cohete Starship, realizada desde Starbase, en Boca Chica (Texas), cerca de la frontera con México. El lanzamiento pudo observarse desde Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas. EFE