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Managua, 17 nov (EFE).- La selección de Nicaragua derrotó este martes por 2-0 a Montserrat y selló su pase a las preliminares de la Copa Oro 2027, al imponerse por un marcador global de 4-1 en la repesca de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Widman Talavera, en el minuto 50, y Osmín Salinas, en el minuto 79, marcaron los goles del conjunto nicaragüense en el encuentro disputado en el Estadio Nacional de Managua, resultado que permitió a los centroamericanos resolver la eliminatoria tras la victoria por 2-1 conseguida en el partido de ida.

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Talavera rompió el empate tras el descanso con una acción individual en la que generó espacios fuera del área para conectar un remate de zurda que envió el balón al fondo de la portería.

Nicaragua amplió la diferencia en el minuto 79, cuando Salinas culminó una jugada asistida por Jaime Moreno para establecer el 2-0 definitivo y asegurar el triunfo ante su público.

En el encuentro de ida, disputado el pasado viernes en República Dominicana, Nicaragua había remontado para imponerse por 2-1 con un autogol de Samuel Fenton en el minuto 59 y un tanto de Efraín Mejía en el minuto 72.

El próximo desafío de Nicaragua en su camino hacia la Copa Oro 2027 dependerá de su ubicación en la clasificación de la Concacaf, de la que saldrán los emparejamientos de las siete eliminatorias de la fase preliminar, que se disputarán a doble partido en marzo de 2027. EFE

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(foto)