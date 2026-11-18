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Copenhague, 18 nov (EFE).- El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) resaltó este miércoles que es necesaria una acción urgente para proteger la efectividad de los antibióticos y lograr así los objetivos de reducción marcados para 2030.

El informe anual de este organismo de referencia de la Unión Europea (UE) señaló que se siguen propagando bacterias resistentes a antibióticos y que las opciones de tratamiento son cada vez más limitadas.

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Entre las bacterias que generan especial preocupación por su propagación en centros de atención médica y su capacidad para provocar infecciones graves, destaca la Klebsiella pneumoniae, resistente a los carbapenémicos, que ha representado un aumento del 72 % en las infecciones del torrente sanguíneo desde 2019, el año tomado como referencia, hasta 2025.

Las infecciones causadas por Escherichia coli (E. coli) resistente a las cefalosporinas de tercera generación han subido un 16,4 %, cuando el objetivo marcado para 2030 es que se reduzcan un 10 %.

El estudio destaca no obstante algunos datos positivos, como que la proporción de antibióticos de primera línea incluidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subido del 61,1 % al 62,5 %, acercándose a la meta del 65 %.

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El consumo de antibióticos en humanos se ha reducido un 5 % respecto a 2019, aunque está todavía lejos del 20 % que se pretende alcanzar dentro de cuatro años.

Las infecciones por estafilococo áureo (MRSA) han caído un 19 %, en línea con el objetivo, aunque el ECDC resalta que los aumentos registrados en los dos últimos años amenazan ese progreso.

Para revertir esa situación son necesarias acciones "rápidas y sostenidas" de las autoridades sanitarias, que incluyan un paquete coordinado de medidas de prevención y control de infecciones, uso prudente de antimicrobianos, capacidad de laboratorio y mayor vigilancia.

En los centros de salud son necesarias una higiene de manos fiable, el uso correcto del equipo de protección personal, identificación oportuna y aislamiento de pacientes afectados y una limpieza y desinfección eficaces, apunta el ECDC, con sede en Estocolmo.

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"Todavía vamos por detrás de los objetivos de la UE para combatir la resistencia antimicrobiana", señaló en un comunicado la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, que destaca la importancia de innovaciones como una vigilancia genómica más rápida para revertir esa tendencia.

Las estimaciones apuntan a que más de 35.000 personas mueren al año en la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE) como consecuencia de infecciones resistentes a los antibióticos,

En el caso de España, el consumo de antibióticos, superior a la media de la UE, se ha reducido un 8,2 % respecto a 2019.

La proporción de antibióticos de primera línea incluidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cayó un 1,4 %, alejándose del objetivo, al igual que en el caso de las principales infecciones.

Así, las causadas por estafilococo áureo (MRSA), subieron un 5,5 %; las de Escherichia coli (E. coli), aumentaron un 76,1 % y, las de Klebsiella pneumoniae, un 67,1 %. EFE