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La presidenta del Banco Central Europea (BCE), Christine Lagarde, ha sostenido que liderar el Foro Económico Mundial --conocido como Foro de Davos-- se trata de "una de las opciones" dentro de sus próximos pasos, una vez conocida su decisión de abandonar prematuramente su cargo en la institución europea el próximo mes de febrero.

La posibilidad de que Lagarde acceda a la presidencia del Foro de Davos ya ha sido difundida por varios medios de comunicación en los últimos meses, incluso antes de hacerse pública su salida del BCE, aunque todavía no ha trascendido ninguna confirmación al respecto.

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Por su parte, la todavía 'guardiana del euro' no ha mencionado ninguna otra posibilidad al respecto de su futuro y ha afirmado que no quería dar lugar a más especulaciones sobre el asunto mientras continúe al frente del BCE, cuya salida está prevista para el 7 de febrero, sin que por el momento se conozca a su sucesor.

Sobre su marcha anticipada de la institución, en un momento marcado por una inflación en la zona euro al 4%, el doble de su objetivo, Lagarde ha mencionado su deber de denunciar las noticias falsas y las tergiversaciones en las campañas políticas, un argumento ya esgrimido anteriormente ante la cercanía de las elecciones presidenciales en Francia, su país de origen, fijadas para la próxima primavera.

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"La confianza y el dinero están estrechamente vinculados; de hecho, diría que la confianza constituye la base de muchísimas cosas: desde las relaciones personales hasta la confianza en la política, en el sistema o en la propia moneda. Y creo que, en este momento, la confianza es un bien escaso; por eso, debemos esforzarnos al máximo por garantizarla, valorarla y fomentarla", ha expresado Lagarde en el evento 'DealBook' organizado por el diario 'The New York Times'.

Ante la renuncia de Lagarde, la carrera por sustituirla todavía sigue sin resolverse, con el español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot como únicos candidatos. Los países miembro deben decidir en los próximos días la renovación de la cúpula del BCE que incluye otros dos puestos en el Comité Ejecutivo, además de la presidencia.

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La candidatura de Markus Brunnermeier para economista jefe del banco consolida el pacto entre Alemania y Francia y dejaría expedito el camino a Pablo Hernández de Cos para optar por la presidencia.