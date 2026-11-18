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Washington, 17 nov (EFE).- Estados Unidos condenó este martes a 27 años y medio de prisión al ciudadano paquistaní Asif Merchant, de 48 años, por intentar organizar el asesinato del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros altos cargos del Gobierno por encargo de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), en una trama desarticulada por el FBI durante la campaña electoral de 2024.

Merchant fue sentenciado a 330 meses de cárcel por un tribunal federal de Brooklyn (Nueva York), después de que un jurado lo declarara culpable en marzo pasado de terrorismo internacional y conspiración para cometer un asesinato por encargo.

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Según el Departamento de Justicia, el acusado se incorporó voluntariamente a la fuerza iraní y recibió entrenamiento en labores de inteligencia y contraespionaje.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, Merchant viajó a Estados Unidos en abril de 2024 para reclutar a sicarios que ejecutaran el asesinato de un político durante un acto de campaña.

Contactó con un conocido que informó al FBI y colaboró con la investigación, mientras que los supuestos sicarios con los que se reunió eran en realidad agentes encubiertos. El paquistaní llegó a entregarles 5.000 dólares como anticipo y fue detenido el 12 de julio de 2026 en Texas, cuando se disponía a abandonar el país.

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Merchant reconoció durante el juicio que creía que el objetivo final del complot era Trump, aunque también mencionó como posibles blancos al entonces presidente Joe Biden y a la exembajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley, todos candidatos presidenciales en ese momento.

Las pruebas incluyeron búsquedas en sus dispositivos sobre mítines electorales y la ubicación de un acto de Trump en Nueva Jersey, así como publicaciones en redes sociales contra el mandatario y Estados Unidos.

Según el acusado, el plan buscaba vengar la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani, fallecido en un ataque estadounidense con drones en enero de 2020. EFE