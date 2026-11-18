Guardar

Córdoba (Argentina), 17 nov (EFE).- Argentina cerró su año del subcampeonato del mundo con una goleada por 7-0 contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba y ante un público que disfrutó de la holgada victoria de un equipo albiceleste en plena renovación.

La goleada se dio con dobletes de Nicolás Paz (m.8 y m.38), Julián Álvarez (m.35 y m.43), Franco Mastantuono (m.48 y m.88), adermás del tanto conseguido por Alexis Mac Allister (m.78).

PUBLICIDAD

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, hizo debutar a los defensas centrales Mariano Troilo y Aaron Anselmino para dejar en 75 los jugadores que se estrenaron desde que asumió el cargo, en 2019.

Para Costa Rica, el estreno de la era de Bryan Ruiz como técnico termina esta gira sudamericana con dos derrotas porque a esta goleada hay que sumarle la caída ante Ecuador por 0-2.

El partido no tuvo paridad porque ya al minuto 8 el encargado de abrir el marcador fue Nicolás Paz con un remate preciso que dejó sin chances a Patrick Sequeira.

En el minuto 18 apareció el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez con un manotazo para evitar el tanto de Josimar Méndez y sellar su valla invicta número 47 que iguala la mejor marca histórica que hasta hoy le pertenecía en exclusiva a Sergio ‘Chiquito’ Romero.

PUBLICIDAD

En el minuto 35 llegó el segundo de Argentina a través del cordobés Julián Álvarez luego de una conexión de Enzo Fernández con Agustín Giay y el centro atrás del lateral de Palmeiras.

Apenas dos minutos después Nicolás Paz se quedó con la pelota entre dos adversarios y volvió a conectar a la red para batir otra vez la portería de Patrick Sequeira.

Y antes del descanso, en el minuto 43 fue Julián Álvarez quien conectó para marcar el segundo de su cosecha personal y el cuarto de la Albiceleste.

En el segundo tiempo uno de los ingresados Franco Mastantuono primero no pudo convertir y en su segunda opción en el minuto 48 sacó un zurdazo que se estampó en la red.

El sexto de la cuenta de Argentina fue una jugada colectiva que definió Alexis Mac Allister y el séptimo y definitivo fue obra otra vez de Mastantuono para sellar una victoria que terminó con fuegos artificiales para despedir el año de la Selección Argentina.

PUBLICIDAD

- ⁠Ficha técnica:

7.⁠ ⁠Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay (m.46, Gonzalo Montiel), Facundo Medina (m.71, Aaron Anselmino), Lisandro Martínez (m.61, Mariano Troilo), Román Vega (m.61, Nicolás Tagliafico); Enzo Fernández (m.55, Thiago Almada), Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz (m.46, Franco Mastantuono), Julián Álvarez (m.46, José Manuel López), Gianluca Prestianni (m.71, Giuliano Simeone).

PUBLICIDAD

Entrenador: Lionel Scaloni.

0.⁠ ⁠Costa Rica: Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Aarón Salazar (m.46, John Ruiz), Celso Borges (m.68, Joseph Mora); Kenyel Michel (m.46, Josimar Alcócer), Andrey Soto (m.46, Douglas López), Carlos Mora (m.68, Gabriel Leiva), Josimar Méndez (m.55, Kenay Myrie); y Manfred Ugalde (m.77, Gian Mauro Morera).

PUBLICIDAD

Entrenador: Bryan Ruiz.

Goles: 1-0 m.8: Nicolás Paz. 2-0 m.35: Julián Álvarez. 3-0 m.38: Nicolás Paz. 4-0 m.43: Julián Álvarez. 5-0 m.48: Franco Mastantuono. 6-0: m.78: Alexis Mac Allister. 7-0: m.88: Franco Mastantuono.

Árbitro: el brasileño Bruno Arleu de Araújo.

Incidencias: partido amistoso en la fecha FIFA de noviembre jugado en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.