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Toronto (Canadá), 17 nov (EFE).- La VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se celebra en Montreal, respaldó este martes un mayor protagonismo del organismo de Naciones Unidas para impulsar las inversiones en infraestructuras aeronáuticas.

Durante la segunda jornada de la conferencia, los delegados de Estados miembros de la OACI coincidieron en la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos de orientación y programas de capacitación para facilitar la financiación de infraestructuras y la formación de trabajadores del sector.

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Según informó la OACI en un comunicado, los participantes destacaron la importancia de movilizar capital público y privado mediante asociaciones estratégicas y modelos de financiación mixta para modernizar aeropuertos y sistemas de gestión del tráfico aéreo.

También subrayaron que los proyectos deben contar con estudios rigurosos de viabilidad y análisis de riesgos para atraer inversiones, especialmente en países con mayores necesidades de desarrollo.

Los delegados defendieron asimismo una regulación económica equilibrada que permita fomentar la competencia y la participación privada sin comprometer la supervisión pública.

La conferencia, que reúne a representantes de los 193 Estados miembros de la OACI, pretende sentar las bases de una reforma de la regulación económica del transporte aéreo internacional, la primera de esta magnitud desde 2013.

La organización prevé que el tráfico mundial aumente desde los actuales 4.600 millones de pasajeros registrados en 2024 hasta unos 12.400 millones en 2050.

Las reuniones concluirán el viernes con la prevista adopción de una declaración ministerial destinada a orientar las futuras políticas del sector. EFE

(foto)