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Las autoridades de Bahréin han emitido en la madrugada de este miércoles una alerta a sus ciudadanos ante una posible amenaza que ha dado por finalizada menos de una hora después, si bien llamado a la población a "actuar con cautela" pese a no precisar la naturaleza del peligro, tras los últimos ataques lanzados por Irán contra activos militares de Estados Unidos en territorio bahreiní.

"Se ha emitido una alerta ante una posible amenaza. Se insta a los ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y evitar el uso de las vías principales", ha indicado el Ministerio de Interior de Bahréin para poco después declarar "el fin de la amenaza".

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Pese a este último mensaje, la cartera ha subrayado que, "no obstante, se mantienen vigentes las medidas de precaución", instando a sus residentes a "actuar con cautela, adoptar todas las precauciones necesarias y seguir las orientaciones y actualizaciones únicamente a través de los canales oficiales".

Esta nueva alerta ha llegado después de que, en las últimas 24 horas, Irán haya reivindicado un nuevo ataque contra un "sistema de radar" del Ejército de Estados Unidos en Bahréin y, horas después, las fuerzas estadounidenses hayan asegurado haber interceptado drones lanzados por la República Islámica contra instalaciones militares.

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Las fuerzas iraníes han lanzado en los últimos días varios ataques contra objetivos estadounidenses en Bahréin en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra Irán y sus actividades militares en la zona, en el marco del conflicto abierto a finales de febrero en Oriente Próximo por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Además, la inestabilidad regional también ha afectado a Kuwait, donde, a última hora de este martes, las Fuerzas Armadas kuwaitíes han anunciado que sus sistemas de defensa antiaérea están repeliendo ataques con "drones hostiles" sobre su territorio, sin que por el momento haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales ni se haya señalado la autoría de los lanzamientos.

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