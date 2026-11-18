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Maldonado (Uruguay), 17 nov (EFE).- La selección de Uruguay goleó este martes por 5-0 a la de República Dominicana y cerró el 2026 cbn una celebración por sus dos triunfos en dos nuevas presentaciones bajo las órdenes de Diego Forlán.

Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde y Bruno Damiani le dieron la victoria a la Celeste en un juego en el que el local hizo la diferencia en el último tramo del partido.

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La primera clara de la noche fue para República Dominicana y llegó por intermedio del exatacante de Real Madrid y Valencia Peter Federico González, quien perdió en un mano a mano ante el portero Santiago Mele.

Rodrigo Zalazar probó desde lejos para un Uruguay que en los primeros minutos tuvo complicaciones para encontrar a sus atacantes y Xavier Valdez se encargó de enviar el balón al saque de esquina.

El visitante fue una vez más al frente y Mele evitó con otra gran parada que marcara el atacante del Alavés de España Mariano Díaz Mejía, una de las figuras del conjunto dirigido por el argentino Marcelo Neveleff.

Ya sobre el final de la primera parte, tres cabezazos en el área tras un centro de Rodrigo Zalazar acabaron en gol de Rodrigo Aguirre y Uruguay se adelantó para alegría de las miles de personas que llenaron el estadio Domingo Burgueño Miguel del departamento (provincia) de Maldonado.

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Tras un intento de Facundo Bernal y otro de Fede Valverde que se perdieron por poco, el segundo tanto uruguayo llegó a los 65 minutos después de un error del portero Valdez, a quien Viñas le robó el balón en la salida para anotar.

Minutos después, el guardameta derribó a Facundo Pellistri dentro del área y Nicolás de la Cruz convirtió a los 70 el penalti sancionado por el árbitro brasileño Matheus Candancan en gol.

Valverde tuvo su revancha y a los 86 minutos marcó el cuarto tanto con un potente disparo ante el que nada pudo hacer la defensa rival, mientras que Bruno Damiani selló su debut soñado y a los 90 minutos hizo el quinto.

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De esta forma, Uruguay cerró de gran manera un 2026 que con la eliminación de la Copa del Mundo en fase de grupos tuvo más sombras que luces.

Tras vencer el viernes por 1-2 a Argentina en 'La Bombonera' de Buenos Aires, la Celeste ganó este martes un nuevo juego amistoso y de esta manera sumó de a tres en cuatro de sus últimas cinco presentaciones.

- Ficha técnica:

5. Uruguay: Santiago Mele (m.84, Ignacio de Arruabarrena); Santiago Mouriño (m.62, Ronald Araujo), José María Giménez (m.75, Juan Rodríguez), Sebastián Cáceres, Juan Manuel Sanabria (m.46, Mathías Olivera); Agustín Cannobio (m.75, Nicolás de la Cruz), Facundo Bernal (m.75, Facundo Pellistri), Rodrigo Bentancur (m.84, Bruno Damiani), Rodrigo Zalazar (m.62, Federico Valverde); Federico Viñas (m.75, Martín Satriano) y Rodrigo Aguirre (m.62, Darwin Núñez).

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Seleccionador: Diego Forlán.

0. República Dominicana: Xavier Valdez (m.90, Wilkins Geraldo); Jéremy Báez (m.46, Benjamín Núñez), Edgar Pujol (m.85, Juan Pineda), Luiyi De Lucas, Patrick Dollenmayer (m.73, César García), Juan Carlos Familia-Castillo (m.73, Lucas Bretón); Peter Federico González (m.73, Edarlyn Reyes), Pablo Rosario (m.90, Daniel Flores), Heinz Morschel (m.90, Gerard Lavergne), Dorny Romero (m.46, Edison Azcona) y Mariano Díaz (m.90, Luis Meneses).

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Seleccionador: Marcelo Neveleff.

Goles: 1-0: m.40, Rodrigo Aguirre. 2-0: m.65, Federico Viñas. 3-0: m.70, Nicolás de la Cruz. 4-0: m.86, Federico Valverde. 5-0: m.90, Bruno Damiani.

Árbitro: el brasileño Matheus Candancan. Amonestó a Patrick Dollenmayer, Edison Azcona, Juan Carlos Familia-Castillo, Edgar Pujol, Pablo Rosario y Facundo Bernal.

Incidencias: partido amistoso disputado en el campus Domingo Burgueño Miguel, en la ciudad de Maldonado.