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Vodafone España facturó 1.841 millones de euros en su primer semestre fiscal, comprendido entre abril y septiembre de 2026, un 2,9% más que en el mismo periodo del año anterior, según las cuentas presentadas este martes por la 'teleco' controlada por el fondo británico Zegona.

Tanto los ingresos por servicios como las ventas de dispositivos, que la compañía ha impulsado para reforzar la fidelidad de sus clientes, contribuyeron a la mejora de la facturación.

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Asimismo, la compañía cerró el segundo trimestre de su ejercicio fiscal (julio-septiembre) con un crecimiento interanual de los ingresos totales del 3,4%, hasta los 925 millones de euros, con lo que encadena cuatro trimestres consecutivos al alza.

En cuanto a la rentabilidad, Vodafone España alcanzó un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 960 millones de euros en el conjunto del primer semestre fiscal, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, tras situarse en 495 millones de euros en el segundo trimestre (+4%).

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Por su parte, el Ebitda después de arrendamientos (EbitdaaL) creció un 2% en los seis primeros meses del ejercicio, hasta los 675 millones de euros, mientras que en el segundo trimestre aumentó un 1%, hasta los 351 millones de euros, con un margen sobre ingresos del 38%.

La mejora de los ingresos y de la rentabilidad impulsó la generación de flujo de caja operativo, que se elevó un 6% en el semestre, hasta los 434 millones de euros.

En el segundo trimestre, las medidas de transformación y reducción de costes aplicadas en toda la organización situaron esta magnitud en 230 millones de euros, incrementando el margen hasta el 25%.

En este contexto, la compañía ha destacado que cuenta con múltiples palancas de ingresos para sostener el crecimiento, así como con un nuevo marco de asignación de capital destinado a ofrecer retornos atractivos a los accionistas.

Además, ha subrayado que la refinanciación y el menor apalancamiento están reduciendo de forma significativa los costes de su deuda, aunque considera que el valor generado sigue estando "significativamente infravalorado".

ZEGONA AHORRARÁ 60 MILLONES AL AÑO CON LA REFINANCIACIÓN DE SU DEUDA

Por su parte, Zegona ahorrará unos 60 millones de euros al año gracias a la refinanciación de su deuda. La operación reduce el coste financiero anualizado de unos 230 a unos 170 millones de euros, situando el coste medio de la deuda por debajo del 5% y ampliando los vencimientos hasta 2032.

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Zegona tiene la intención de devolver a sus accionistas, a lo largo del tiempo, la totalidad del flujo de caja libre que genere. Su nuevo marco de asignación de capital fija un objetivo de deuda neta de entre 2,25 y 2,75 veces el EbitdaaL, y a corto plazo prevé mantener el apalancamiento cerca del extremo inferior de ese rango.

El nuevo marco contempla 400 millones de euros adicionales a los 1.600 millones ya devueltos a los accionistas. De ese importe, 200 millones corresponden al primer dividendo de su nueva política de dividendos ordinarios progresivos, con cargo al ejercicio que termina el 31 de marzo de 2027, y los otros 200 millones al programa de recompra de acciones iniciado el 24 de septiembre.

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IMPULSO COMERCIAL Y CRECIMIENTO EN PREPAGO Y EMPRESAS

La campaña de vuelta al cole impulsó el negocio comercial de la operadora, que cerró el segundo trimestre con 45.000 líneas móviles de contrato y 9.000 de banda ancha fija más. Desde su adquisición por Zegona en mayo de 2024, Vodafone España suma 248.000 líneas móviles de contrato y 67.000 de banda ancha fija adicionales.

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En residencial, Vodafone se mantiene líder en los segmentos medio y alto, mientras Lowi crece con rapidez en el mercado calidad-precio. En prepago, alcanzó 253.000 altas netas en el trimestre --su récord en este segmento--, donde es el segundo operador por cuota y el que más crece.

La televisión y el deporte también impulsaron la actividad comercial: Vodafone reforzó en septiembre Vodafone TV con plataformas de 'streaming' en paquetes convergentes y Lowi incorporó fútbol y deportes a través de Dazn.

En empresas y administraciones públicas, participó en todos los contratos clave con el Gobierno. En pymes, desplegó agentes de inteligencia artificial en más de 100.000 negocios, lanzó un paquete integrado de comunicaciones y conectividad segura y mantuvo su apuesta deportiva para el sector Horeca.

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En el negocio mayorista, cerró un acuerdo con Onivia para ofrecer fibra y móvil a otros operadores sobre su red y creó la división Vodafone Wholesale Service para ganar cuota entre operadores, revendedores y empresas.