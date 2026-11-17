10/11/2026 Fotograma 'Gen_'. CULTURA LA LLAVE AZUL

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La asociación cultural La Llave Azul organiza, desde este martes y hasta el domingo 22, la décima edición del ciclo 'Miradas globales', que incluye cinco documentales de Brasil, Italia y España premiados en distintos festivales y nunca antes proyectados en Santander.

Las proyecciones seleccionadas son 'A voz de Deus', de Miguel Antunes Ramos (Brasil, 2025), que se podrá visualizar hoy, a las 20.00 horas; 'GEN___', de Gianluca Matarrese (Italia, 2025), el día 19, a las 20.00 horas; 'La superviviente', de Kike Maíllo y Markos Goikolea (España, 2026), el día 20, a las 20.00 horas; 'Solo pienso en ti', de Hugo de la Riva (España, 2025), el día 21, a las 20.00 horas; y 'Señor, llévame pronto', de Guillermo F. Flórez (España, 2024), el día 22.

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Todas las proyecciones tendrán lugar a las 20.00 horas, con acceso gratuito para las personas socias de La Llave Azul y a un precio de 3 euros para la entrada general, que puede adquirirse en taquilla, en la web www.filmotecadecantabria.es y el teléfono 942319310.

Estos documentales, que se podrán ver en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, abordan cuestiones sociales, culturales e históricas de actualidad desde diferentes perspectivas.

El ciclo cuenta con la financiación de la Fundación Santander Creativa (FSC), a través de su convocatoria de subvenciones, y su objetivo es acoger un cine que no suele llegar a la gran pantalla.

En concreto, la selección de esta edición reúne cinco producciones recientes de Brasil, Italia y España que exploran, desde distintas perspectivas, las relaciones entre religión y política, la identidad, la memoria, la discapacidad, los vínculos afectivos y el derecho a decidir sobre la propia muerte.

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Las proyecciones contarán con la participación de los directores de los documentales y de profesionales de distintos ámbitos relacionados con las temáticas abordadas, que compartirán un coloquio con el público al finalizar las sesiones.

Además, el ciclo se complementa con dos actividades educativas dirigidas a estudiantes de Bachillerato de Artes. La primera tendrá lugar el 18 de noviembre, en colaboración con La PACCA (Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales), e incluirá la proyección de tres documentales realizados por directores cántabros y un posterior debate con el alumnado del IES Santa Clara.

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El viernes 20, los estudiantes del IES Peñacastillo mantendrán un encuentro con Kike Maíllo, codirector de 'La superviviente' y ganador del Goya a la mejor dirección novel por su primera película, 'Eva' (2011).