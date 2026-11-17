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Un ataque nocturno con misiles y drones ejecutado por las fuerzas de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha provocado este martes daños en infraestructuras críticas, cortes en los suministros de agua y calefacción y desperfectos en los puentes Norte y Sur, que han quedado cerrados al tráfico, según ha informado la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev.

La ofensiva se ha desarrollado en varias oleadas desde última hora del lunes y ha provocado incendios y daños materiales en los distritos capitalinos de Holosivski, Desnianski, Dniprovski y Obolonski a consecuencia de los impactos y la caída de restos de proyectiles interceptados.

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Según el balance preliminar de las autoridades municipales, los daños en los sistemas de infraestructura crítica han generado interrupciones en el abastecimiento de agua potable y calefacción en varias zonas de la ciudad, mientras los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno para evaluar el alcance total de los desperfectos y determinar si se han producido víctimas.

En cuanto a las infraestructuras viarias y de transporte, el impacto de los ataques ha obligado a bloquear la circulación en ambos sentidos tanto en el Puente Norte --ubicado en el distrito de Desnianski-- como en el Puente Sur --en Holosivski--, lo que ha forzado a desviar numerosas líneas de autobuses y trolebuses hacia pasos alternativos como los puentes Podilski y Darnitski.

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Asimismo, la infraestructura en superficie de la línea verde del metro de Kiev ha sufrido daños, obligando a suspender temporalmente la circulación de trenes entre las estaciones de Osokorki y Chervoni Jutir, mientras que en los distritos de Desnianski, Dniprovski y Obolonski los bomberos han tenido que sofocar varios incendios declarados en almacenes y en el patio de un edificio residencial de 16 plantas.