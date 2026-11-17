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Manila, 17 nov (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) expresaron este martes su preocupación por la "coerción económica" en una declaración conjunta, mientras Japón busca estrechar lazos con la región en medio de las tensiones con China.

Durante una cumbre celebrada en la capital filipina, Manila, Takaichi y los líderes de la ASEAN reafirmaron su compromiso de fortalecer la seguridad energética y construir cadenas de suministro resilientes en la región, según un comunicado recogido por la agencia de noticias japonesa Kyodo.

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Por su parte, la ASEAN dijo a través de su perfil en X que habían adoptado una declaración conjunta sobre el logro de la resiliencia económica, reafirmando su compromiso con construir una región "más próspera, resiliente, innovadora y dinámica".

Esta declaración llega en medio de los controles a la exportación impuestos por China a minerales críticos como tierras raras a Japón, en el marco de las tensiones bilaterales entre ambos países, a raíz de las declaraciones de Takaichi hace un año sobre que un eventual ataque chino contra Taiwán justificaría la intervención de sus tropas, alegando una amenaza a la supervivencia del archipiélago.

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Durante el encuentro entre los líderes de la ASEAN y Takaichi, la mandataria japonesa propuso que los países asiático creen una reserva conjunta de petróleo utilizando tanques inactivos en el país asiático.

Además, Takaichi afirmó que Japón lanzará una iniciativa para crear un mercado común para Asia en el ámbito de la tecnología avanzada. EFE

(foto)(vídeo)