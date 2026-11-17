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Manila, 17 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia a las quejas expresadas por miembros de su gabinete sobre la falta de compromiso de Pekín para normalizar sus exportaciones de las estratégicas tierras raras y dijo que podrán cubrir sus necesidades de estas materias primas sin recurrir a China en los próximos 10 meses.

"Nos vamos a poner a su altura en diez meses. Todo lo que necesitamos (en tierras raras) lo vamos a tener en diez meses. Estamos produciendo grandes números en lo que respecta a tierras raras", indicó el mandatario desde Manila durante la foto de familia previa al encuentro con los otros líderes del Quad, que agrupa a los aliados de Washington India (Narendra Modi), Australia (Anthony Albanese) y Japón (Sanae Takaichi).

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Trump también aprovechó para recordar que tanto Estados Unidos como Australia o India están acelerando su producción de tierras raras, que lidera a nivel mundial China.

Estas materias primas son esenciales en los sectores tecnológico y de defensa estadounidenses, que dependen en gran medida de las exportaciones chinas.

Con el inicio de la guerra comercial contra China por parte de Trump a comienzos del año pasado, Pekín respondió restringiendo las exportaciones de tierras raras.

Tras la cumbre de Busan (Corea del Sur) hace algo más de un año, China se comprometió, como parte de la tregua comercial, a normalizar el acceso a tierras raras, algo que miembros de la administración de Trump han criticado porque sigue sin producirse a los niveles previos. EFE

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