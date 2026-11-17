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Teherán, 17 nov (EFE).- Irán denunció este martes que Estados Unidos e Israel buscan “preparar el terreno mediático” para justificar nuevos ataques contra el país persa, después de que medios estadounidenses informaran sobre un supuesto plan iraní para atacar Washington con una "bomba sucia" y el uso de presas para fines militares.

“Quienes iniciaron la agresión contra Irán buscan ahora preparar el terreno mediático para sus siniestros planes mediante la fabricación y difusión de acusaciones infundadas, entre ellas las publicadas recientemente por The New York Times y el relato fabricado sobre una supuesta ‘bomba sucia’ difundido por CNN”, criticó en X el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

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La televisión CNN informó el lunes, citando a varias fuentes del Gobierno estadounidense, de que Irán parece estar planeando un ataque contra miembros del equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, y de que la inteligencia estadounidense ha interceptado conversaciones iraníes sobre planes sobre bombas en suelo del país norteamericano.

A este respecto, Trump dijo este martes en Manila que se toman "muy en serio" esas informaciones de inteligencia de un posible ataque iraní en Washington y aseguró que Teherán lo pagaría si lleva a cabo esa supuesta acción.

"Si lo hacen, pagarán un precio que no ha pagado ningún país antes", indicó Trump durante la foto de familia de los líderes del Quad (Australia, Estados Unidos, India y Japón) en Manila.

"Nos lo tomamos muy en serio, porque (los líderes iraníes) están locos", dijo el presidente estadounidense.

Por su parte, The New York Times publicó el lunes una investigación en la que planteó que algunas presas y proyectos hidráulicos de Irán podrían haberse construido para abastecer a bases subterráneas de misiles.

“Las acusaciones infundadas que pretenden vincular las presas de Irán con bases de misiles constituyen otro ejemplo más de una campaña malintencionada, destinada a fabricar pretextos propagandísticos y de seguridad para justificar ataques contra infraestructuras vitales de un país”, aseveró Bagaei.

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El diplomático citó como ejemplos los ataques de Estados Unidos e Israel contra los embalses de las localidades de Jomein (centro), Haftkel (suroeste) y Bamani (sur), así como contra las instalaciones desalinizadoras de la isla de Qeshm y de las localidades de Nikshahr, Tis y Banji (todas en el sur), durante la guerra iniciada por estos países el pasado febrero, que provocaron interrupciones en el suministro de agua a la población civil, y recordó que estos ataques violan el derecho internacional humanitario.

El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, también reprochó este martes las informaciones y lanzó una advertencia de reciprocidad.

“Muy bien. Nueva regla: cualquier presa, puerto o central eléctrica cercana a una base estadounidense o israelí tiene un doble uso. Aplicaremos su lógica de manera coherente y equitativa”, afirmó.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, las tensiones entre Irán y EE.UU. se han intensificado en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación para hallar una salida diplomática al conflicto siguen sin dar resultados. EFE

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