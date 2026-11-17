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Bruselas, 17 nov (EFE).- La Comisión Europea concedió este martes la autorización de comercialización en la Unión Europea (UE) de Rasonque (daraxonrasib), un nuevo tratamiento oral para adultos con cáncer de páncreas metastásico que ya hayan recibido al menos una terapia previa.

El fármaco está dirigido a pacientes con adenocarcinoma de páncreas, el tipo más común de cáncer pancreático, cuando la enfermedad se ha extendido a otras partes del cuerpo y ha empeorado pese a un tratamiento anterior.

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La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emitió un dictamen científico positivo en octubre tras completar su evaluación por fases en algo más de 100 días, frente a los hasta 210 días que puede requerir una revisión normal.

"El medicamento autorizado podría responder a una necesidad médica no cubierta, ya que se dirige a una enfermedad grave para la que hacen falta mejores opciones terapéuticas", valoró el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El daraxonrasib deberá pasar además por una evaluación clínica conjunta del Grupo de Coordinación de los Estados miembros sobre Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, que permite a los Veintisiete valorar de forma coordinada los beneficios clínicos de los nuevos medicamentos para evitar duplicidades y agilizar el proceso.

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La Comisión indicó que el informe de esa evaluación se está acelerando para que esté listo en diciembre y facilite el acceso al tratamiento en toda la UE.

Daraxonrasib actúa contra las proteínas RAS, implicadas en el crecimiento y la supervivencia de las células. En determinados cánceres de páncreas, las mutaciones del gen RAS mantienen estas proteínas activas, favoreciendo la proliferación descontrolada de las células tumorales.

Según la EMA, el fármaco se une a una proteína llamada ciclofilina A y forma un complejo que se adhiere a las proteínas RAS y bloquea su actividad, lo que ayuda a destruir células cancerosas y ralentizar el crecimiento del tumor.

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Los efectos secundarios más frecuentes observados con este tratamiento fueron diarrea, erupciones cutáneas, estomatitis (inflamación de la mucosa bucal), náuseas y vómitos. EFE