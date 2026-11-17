Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este martes que Irán pagará "un precio como nunca antes ha pagado ningún país" si ataca Washington, después de que algunos medios de comunicación señalaran que la Inteligencia norteamericana sostiene que hay planes de atacar a altos cargos de la Administración republicana con armas químicas en suelo estadounidense.

A su llegada a Filipinas para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), Trump ha indicado que si Irán avanza en estos planes "pagará un precio como nunca antes ha pagado ningún país".

PUBLICIDAD

De todos modos, el presidente estadounidense ha indicado que las autoridades no se "toman muy en serio" estas informaciones, asegurando que en Irán "resulta que están locos". "Por eso no pueden tener un arma nuclear, dicho sea de paso", ha subrayado.

De esta forma se ha pronunciado sobre las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre los planes de Irán para atacar altos cargos de la Administración norteamericana con armas químicas o con una 'bomba sucia'. Estos planes serían detallados y habrían provocado la reacción estadounidense en forma de planes de contingencia.

PUBLICIDAD

Trump ha llegado este martes a Manila para participar en la cumbre de la ASEAN, primera parada de una gira que le llevará a China donde participará de la cita de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde se prevé una cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin.