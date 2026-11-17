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Tokio, 17 nov (EFE).- Japón y Corea del Sur denunciaron este martes la presencia de cazas rusos, que llegaron a violar el espacio aéreo nipón, en medio de varias cumbres de alto nivel en la región, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Filipinas y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en China.

El Ministerio de Defensa de Japón informó de que dos aeronaves "presuntamente" rusas violaron el espacio aéreo del archipiélago alrededor de las 4:00 hora local (19:00 del lunes GMT) sobre el mar ubicado al norte de la prefectura de Fukuoka, en el sur del país, según indicó a través de su perfil en la red social X.

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En respuesta, las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército) movilizaron varios cazas para emitir advertencias y adoptar "otras medidas necesarias".

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, declaró en una rueda de prensa que esta violación del espacio aéreo japonés "no solo constituye una grave vulneración de la soberanía de Japón, sino también una amenaza" para su seguridad.

"Es totalmente inaceptable", manifestó.

Por ello, Tokio presentó una "enérgica" protesta ante las autoridades rusas a través de los canales diplomáticos y exigió "con firmeza" que se adopten medidas para evitar que un hecho así vuelva a ocurrir. Kihara añadió que el Gobierno seguirá vigilando de cerca las actividades militares de Rusia.

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Por su parte, Corea del Sur indicó que también había desplegado aviones de combate en respuesta a la entrada de varias aeronaves militares rusas en su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), aunque precisó que no llegaron a violar el espacio aéreo del país asiático, recoge la agencia de noticias Yonhap.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó que detectaron los aviones antes de que entraran en la ADIZ, suma del espacio aéreo nacional y un perímetro adicional que los países establecen de manera unilateral, y sirven para identificar cualquier aeronave que vaya a aproximarse.

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Los ejércitos de Japón y Corea del Sur activan con frecuencia maniobras de interceptación rápida debido a la presencia de aeronaves tanto rusas como chinas en sus respectivas zonas de identificación, especialmente con motivo de las patrullas aéreas conjuntas entre Moscú y Pekín que realizan de forma periódica. EFE