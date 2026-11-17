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Kuala Lumpur, 17 nov (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra en Malasia, donde este martes se reunirá con el primer ministro, Anwar Ibrahim, mientras se espera la firma bilateral de acuerdos en materia de defensa, tierras raras, inteligencia artificial y otros sectores, según adelantó el Elíseo.

El líder galo llegó la noche del lunes al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur procedente de Camboya, donde participó en la cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y suscribió acuerdos bilaterales durante una visita de dos días.

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En el caso de Malasia, país que visita por primera vez desde que se convirtió en presidente de Francia en 2017, la agenda se limita a actividades durante todo el martes y partirá esta misma jornada de vuelta a París.

El objetivo de esta parada asiática, adelantó el Elíseo la semana pasada, es elevar las relaciones bilaterales al nivel de "asociación estratégica" con la firma de acuerdos en sectores como defensa, uno de los pilares de la cooperación entre ambos países.

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Asimismo, Macron y Anwar abordarán iniciativas relacionadas con el negocio de semiconductores, la inteligencia artificial, las tecnologías digitales y la transición energética, sin que se conozcan detalles de lo conversado hasta ahora por los representantes de ambos países.

El Gobierno de Macron avanzó la semana pasada que habrá un anuncio "significativo" sobre las tierras raras destinado a reforzar la soberanía francesa y europea y la resiliencia de las cadenas de suministro en un sector estratégico.

Además, Francia y Malasia prevén poner en marcha un centro de lucha contra las amenazas híbridas, un foro económico franco-malasio y la firma de acuerdos para impulsar las inversiones y los intercambios industriales.

En paralelo a su visita, Macron publicó un mensaje en X en el que reconoce que ha cometido "errores" en el poder, cuando atraviesa la fase de mayor impopularidad de sus dos mandatos y faltan seis meses para pasar el relevo a quien gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, el próximo 2 de mayo.

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Aseguró que, junto a sus sucesivos equipos, ha actuado para hacer a Francia "más fuerte y prepararla para los desafíos del futuro" y ha "luchado por una Europa más independiente". EFE