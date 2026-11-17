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Las empresas cántabras que busquen clientes, distribuidores o socios en Francia, Alemania, Colombia, México y Brasil contarán con un nuevo apoyo de SODERCAN, el programa gratuito 'Exporta sin Límites 2026', que combina formación y asesoramiento individualizado para abrir mercados y afianzar la actividad internacional.

La iniciativa busca ayudar a las empresas a convertir su interés por un mercado en oportunidades concretas de negocio. Para ello, contará con expertos sectoriales con experiencia en los países de destino, que acompañarán a cada participante en función de sus necesidades y de su trayectoria exportadora, ha informado SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria.

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La sociedad regional ha precisado que el apoyo no será el mismo para todas las compañías sino que cada una dispondrá de un itinerario personalizado, con un máximo de dos actuaciones, tanto si está dando los primeros pasos en un país como si ya opera en él y quiere crecer.

Conocer mejor a la competencia, localizar posibles compradores, preparar reuniones comerciales o buscar un socio local son algunas de las tareas en las que podrán trabajar con este acompañamiento. ç

El programa distingue tres etapas: entrar en un mercado, desarrollar negocio y consolidar la presencia en el país. Para quienes quieran abrir mercado, el trabajo se centrará en valorar su potencial, conocer las barreras de entrada y la competencia, y definir cómo acceder a él. También podrán adaptar su propuesta comercial e identificar clientes, distribuidores y socios.

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Las empresas que estén listas para dar el paso comercial podrán preparar agendas de reuniones y su participación en ferias, crear y segmentar bases de datos o hacer seguimiento de oportunidades. El acompañamiento también les permitirá contrastar con posibles clientes si sus productos o servicios despiertan interés.

En el caso de las compañías que ya tengan actividad en el país, el objetivo será afianzar el negocio: desarrollar cuentas clave, trabajar en su implantación o buscar socios locales que favorezcan un crecimiento estable.

El programa concluirá con una sesión individual de evaluación, donde empresa y expertos revisarán el trabajo realizado, las oportunidades generadas y los resultados para definir los siguientes pasos de su actividad internacional.

SOLICITUDES ABIERTAS HASTA EL 26 DE FEBRERO

La formación y el acompañamiento no tendrán coste para las empresas participantes. Las sesiones podrán ser presenciales u online, según las necesidades de cada compañía y las actuaciones elegidas.

El programa se dirige a empresas válidamente constituidas y con actividad económica en Cantabria, cualquiera que sea su forma jurídica. Para participar deberán acreditar experiencia exportadora previa o participación en programas de iniciación a la internacionalización promovidos por SODERCAN, así como en PIPE o ICEX Next.

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No podrán acogerse al programa las actividades desarrolladas exclusivamente a través del comercio electrónico, las realizadas en régimen de franquicia ni las empresas o entidades públicas.

Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 26 de febrero de 2027 a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN. Se atenderán por orden de presentación completa y hasta que se agote el presupuesto disponible.