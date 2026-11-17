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El piloto español Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1 y actual integrante de la escudería Aston Martin Aramco, regresará al Rally Dakar en enero de 2027, siete años después de su única participación, para encabezar el ambicioso proyecto oficial de tres coches de Aston Martin con el nuevo prototipo 'Aston Martin Dreadnought', en el que estará acompañado por el francés Sébastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes.

La inclusión del asturiano supone su vuelta a la prueba más dura del mundo para saldar una cuenta pendiente, tras haber finalizado en decimotercera posición de la clasificación general en su debut en 2020.

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Fernando Alonso, ganador de 32 Grandes Premios de Fórmula 1 y que amplió su contrato de larga duración para seguir compitiendo con Aston Martin Aramco en el Mundial de 2027, vuelve a apostar por los mayores desafíos del automovilismo internacional, un palmarés en el que ya figuran dos victorias en las 24 Horas de Le Mans, un triunfo en las 24 Horas de Daytona y varias participaciones en las 500 Millas de Indianápolis.

Para esta nueva aventura en el desierto, Alonso volverá a formar pareja con su compatriota Marc Coma como copiloto. El cinco veces ganador del Dakar en la categoría de motos ya acompañó al piloto ovetense en su estreno de 2020, guiándolo hasta un destacado segundo puesto en la octava etapa que dejó patente el potencial del dúo español sobre las dunas.

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La participación en el Dakar marcará el inicio de un calendario extraordinariamente exigente en 2027 para el bicampeón mundial, ya que la carrera concluirá apenas unas semanas antes de los test de pretemporada de Fórmula 1 y dará paso a un campeonato compuesto por 24 Grandes Premios que incluirá una cifra récord de 10 carreras al esprint.

"Después de decidir seguir compitiendo en la Fórmula 1 con Aston Martin Aramco, pensé detenidamente en el Dakar. Al final, la decisión fue sencilla. Quería asumir el reto por completo y afrontar tanto la Fórmula 1 como el Rally Dakar en el mismo año", explicó Fernando Alonso en declaraciones facilitadas por la firma británica.

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El piloto español subrayó la huella que le dejó su primera experiencia en la prueba y el valor de su estructura actual. "En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más exigentes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta prueba y por los especialistas que la dominan. Contar de nuevo con Marc a mi lado es muy importante, y con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas tenemos un equipo excepcional", afirmó.

Asimismo, Alonso dejó claro que compaginando ambos programas no descuidará su compromiso principal en los circuitos: "La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad. Pero soy piloto de carreras, y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir. Tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr".

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UN ASTON MARTIN CON PASADO 'MILITAR'

La alineación de tres vehículos marca el debut oficial de Aston Martin Racing en el mundial de rally-raid con la versión de competición del 'Aston Martin Dreadnought'. Este modelo fue concebido originalmente como un vehículo militar exclusivamente digital para el videojuego 'Call of Duty: Modern Warfare 4' y ahora ha sido transformado en un prototipo todoterreno real de altas prestaciones capaz de luchar en cabeza.

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El desarrollo, la construcción y la gestión exclusiva en carrera de los tres 'Dreadnought' corren a cargo de Prodrive. Con 40 años de trayectoria en la creación de prototipos y coches de rallies ganadores, Prodrive acumula tres podios en el Dakar en los últimos cinco años y logró la victoria absoluta este mismo año con un vehículo de diseño y fabricación propia.

El consejero delegado de Aston Martin, Adrian Hallmark, destacó que el 'Dreadnought' fue ideado para imponerse en cualquier terreno bajo las circunstancias más extremas. "Ahora, junto con nuestro socio de ingeniería Prodrive, pondremos a prueba esta visión en el entorno competitivo más exigente del automovilismo mundial: el Dakar 2027. Con Fernando, Sébastien y Lucas contamos con tres grandes campeones para afrontar este formidable reto", aseguró.

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LOEB Y MORAES COMLETAN UN FUERTE TRÍO

Junto a Fernando Alonso estará el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del Mundo de Rallies (WRC), quien sigue persiguiendo su primera victoria absoluta en el Dakar tras haber sumado 28 triunfos de etapa, cinco podios -tres de ellos como subcampeón- y haber completado siete de sus diez participaciones previas. Loeb contará en el asiento de la derecha con el copiloto belga Fabian Lurquin.

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"Ganar el Dakar es muy importante para mí. Nos hemos quedado cerca varias veces y la motivación sigue intacta para trabajar hasta conseguirlo. Afrontar este reto con Aston Martin y el Dreadnought es una gran oportunidad; es una marca con una historia especial en el automovilismo y me sentiría muy orgulloso de ayudarla a ganar el Dakar por primera vez", declaró Loeb, quien destacó que la prueba exige "mucho más que velocidad", apelando a la gestión de los días difíciles, el cuidado de la mecánica y el trabajo conjunto con los ingenieros y sus compañeros de equipo.

La tercera unidad estará pilotada por el brasileño Lucas Moraes, de 36 años, quien brilló con un tercer puesto en su debut en el Dakar en 2023 y se proclamó campeón del Mundo de Rally-Raid de la FIA en 2025, temporada en la que incluyó un triunfo en el Rally Raid de Portugal. Moraes competirá acompañado por el copiloto Pablo Moreno.

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"Estoy muy orgulloso de unirme a Aston Martin en este nuevo capítulo de mi carrera. Representar a la marca en el Dakar es algo realmente especial y formar parte del programa Dreadnought es una oportunidad apasionante", apuntó Moraes, convencido de que la experiencia acumulada junto a Alonso y Loeb permitirá que los tres pilotos se impulsen mutuamente para alcanzar los objetivos del equipo.

La 49ª edición del Rally Dakar se disputará entre el 9 y el 23 de enero de 2027 y supondrá un desafío de 6.805 kilómetros totales, repartidos en una etapa prólogo y 12 exigentes jornadas de competición que incluirán 4.341 kilómetros de especiales cronometradas.