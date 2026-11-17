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Antonio Torres del Cerro

Antalya (Turquía), 17 nov (EFE).- Marina Silva, emblemática exministra de Medio Ambiente de Brasil y hoy diputada federal, defendió la buena gestión del bioma amazónico por parte del Gobierno brasileño y pidió que se remunere justamente al país por "los servicios ecosistémicos que presta", al ser uno de los principales sumideros de C02 del planeta.

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"Brasil está demostrando que es soberano, que sabe cuidar de la Amazonía y que busca mecanismos justos para que aquello que presta un servicio ecosistémico a todo el planeta sea remunerado", declaró en una entrevista con EFE Silva, tras participar en la COP31 de Antalya (Turquía).

Frente a las donaciones tradicionales sujetas a criterios de los países donantes, Brasil, que ocupa al menos el 60 % del bioma amazónico, y vecinos de la región como Colombia impulsan el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), lanzado en la COP30 de Belém (2025) y en plena fase de capitalización en esta COP31 de Antalya.

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"Yo nunca me posiciono como optimista ni como pesimista. Creo que debemos ser persistentes: persistir en que las hojas de ruta sean también la base para el segundo Balance Mundial (GST) (...) y en que el Mecanismo de Transición Justa pueda contar con la financiación que podamos obtener en esta COP", insistió Silva, quien fue la icónica ministra de Medio Ambiente del presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 y 2008 y entre 2023 y 2026.

La actual diputada federal del partido ecologista REDE fue una de las atracciones de la COP31 que se celebra hasta el fin de semana en la ciudad balnearia de Antalya.

Símbolo de la lucha en favor del medio ambiente en un gigantesco país con graves problemas de deforestación, minería ilegal y violencia contra los pueblos indígenas, la activista brasileña recibió la admiración de muchos participantes en la cumbre climática, incluida la de ministras como la española Sara Aagesen, quien la saludó efusivamente tras coincidir con ella.

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Marina Silva, quien se presentó como candidata presidencial en las elecciones de 2010, 2014 y 2018, reconoció que, a pesar de la inesperada victoria de Lula ante el ultraderechista Flávio Bolsonaro en los comicios de finales de octubre, el Congreso brasileño no lo pondrá fácil.

"A partir de 2027, será mucho más conservador y retrógrado en relación con las agendas de protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los pueblos indígenas. Pero el presidente Lula ganó estas elecciones con una movilización muy grande de la sociedad. Y lo que espero es que la sociedad se mantenga movilizada", advirtió.

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Brasil, el principal productor de petróleo de América Latina y que impulsa proyectos de exploración petrolera frente a la desembocadura del Amazonas que han generado una fuerte polémica entre los medioambientalistas, trata de resolver aún ciertas "contradicciones y dificultades", reconoció Silva.

"Tenemos que hacer todos los esfuerzos para sustituir la energía fósil, e incluso defiendo que Petrobras (petrolera estatal brasileña) no sea solo una empresa de exploración de petróleo, sino de producción de energía que pueda invertir en combustibles, hidrógeno verde y otras fuentes", expuso.

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La exministra abordó la cuestión de la soberanía de la Amazonía, que hace unos años generó polémica después de que algunos dirigentes como el presidente francés, Emmanuel Macron, planteasen otorgarle un estatus internacional, un debate que se reavivó en plena oleada de incendios forestales en el mayor bosque tropical del planeta bajo el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022).

"Tener soberanía sobre algo que es tan importante para la humanidad que solo aumenta la responsabilidad de Brasil", alegó la activista. "Para cuidar de la Amazonía -insistió- y de los bosques tropicales no hace falta quitarnos nuestra soberanía".

"Del mismo modo, el Museo de Historia Natural de Nueva York, que es algo importante para la humanidad, es de los estadounidenses. Y la catedral de Notre Dame, que es patrimonio de la humanidad, es de los franceses, que la cuidan", ejemplificó. EFE

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