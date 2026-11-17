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Madrid ocupa el puesto 26 de las 40 ciudades europeas evaluadas en el ranking Free to Breathe de Clean Cities, publicado este martes. La capital se sitúa por detrás de Bilbao (6), Valencia (17) y Barcelona (18). Según el estudio, ninguna de las cuatro cumpliría todos los límites de contaminación que la Unión Europea (UE) exigirá en 2030 a partir de los datos de 2025 analizados, todavía pendientes de verificación, por lo que podrían variar ligeramente.

La coalición europea Clean Cities, de la que forman parte ECODES, Ecologistas en Acción, ConBici, Salud por Derecho e ISGlobal, ha elaborado esta clasificación atendiendo al nivel de contaminación de las ciudades, su cumplimiento de los límites que la UE exigirá a partir de 2030, su evolución en los últimos diez años y las medidas de movilidad implementadas.

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Para ello, ha utilizado datos oficiales de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Según su análisis, Madrid, situada en una franja de la clasificación próxima a Marsella y Bolonia, superaría al menos tres de los límites europeos previstos para 2030: los de dióxido de nitrógeno (NO2), tanto anual como diario, y el de partículas finas (PM 2,5) anual. El informe vincula estos contaminantes, perjudiciales para la salud, en gran medida al tráfico.

Según el estudio, las ciudades europeas que más han mejorado su calidad del aire han transformado su movilidad. Copenhague lidera el ranking con autobuses eléctricos, una zona de bajas emisiones, una amplia red ciclista y calles escolares sin coches.

El análisis destaca que los mayores avances combinan medidas rápidas y económicas con cambios estructurales, como electrificar flotas públicas y reducir las emisiones del reparto urbano.

La movilidad constituye, según Clean Cities, el principal margen de mejora de las ciudades españolas. En este apartado, frente al 9 de Copenhague y Ámsterdam, Barcelona obtiene un 5, Madrid y Bilbao un 4 y Valencia un 3.

La coalición atribuye estas puntuaciones a las limitaciones de las zonas de bajas emisiones (ZBE), la escasa presencia de autobuses eléctricos y el reducido número de calles escolares sin tráfico.

CUMPLIR LOS LÍMITES DE 2030 SIN PRÓRROGAS

España debe incorporar a su ordenamiento la nueva Directiva de la UE sobre la calidad del aire antes del 11 de diciembre. El mandato municipal que comience tras las elecciones de mayo de 2027 abarcará la entrada en aplicación de los nuevos límites en 2030. La norma contempla la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños a la salud derivados de su incumplimiento.

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Con la campaña Free to Breathe, que presenta este martes, Clean Cities reclama una movilidad más limpia: calles escolares con menos tráfico, reparto sin emisiones y autobuses totalmente eléctricos a principios de la próxima década. Asimismo, pide transponer cuanto antes la normativa y cumplir los límites en 2030 sin recurrir a prórrogas.

La coordinadora de Clean Cities en España, Irene Queralt, señala que las políticas de movilidad determinan cuánto tiempo, dinero y salud cuesta vivir en cada barrio.

Defiende que respirar aire limpio no puede depender del barrio que cada persona pueda permitirse y destaca que las ciudades que han mejorado su calidad del aire son las que han facilitado desplazamientos cómodos y baratos a pie, en bicicleta o en transporte público.

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"2030 está a la vuelta de la esquina y Madrid no puede permitirse esperar. La buena noticia es que construir una ciudad que funcione para todo el mundo no exige grandes inversiones. Calles escolares, una red ciclista segura o un reparto de mercancías más limpio son medidas que mejoran la salud, la vida en los barrios y también la economía. Por el contrario, el coste de no hacerlo es elevado, y la factura la pagan nuestros pulmones. Madrid tiene todo para ser una referencia en Europa, pero hace falta voluntad política", ha recalcado.