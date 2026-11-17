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Antalya (Turquía), 17 nov (EFE).- El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, afirmó este martes que el grupo comunitario rechaza el primer borrador publicado el lunes por la copresidencia de Turquía y Australia y criticó que el documento se haya convertido en una "lista de deseos" al incluir nuevos debates sobre financiación y comercio.

"Si esta es una COP de implementación, la clave de todo reside en cumplir lo que ya hemos acordado", indicó Hoekstra, en relación a lo acordado en la COP28 de Dubai en 2023, acerca del abandono de los combustibles fósiles.

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Desde la Cumbre del Clima COP31, en Antalya (Turquía), en una rueda de prensa junto al ministro de Transportes de Irlanda, Darragh O'Brien -representante la presidencia rotativa de la UE-, el político neerlandés apuntó a mejoras en "el ámbito de la financiación, en el del comercio y también en el de la captura y almacenamiento de carbono (CAC/CCS)".

Según él, este texto final, al que se le conoce como "cover decision", "no va en la dirección correcta y necesita cambios significativos".