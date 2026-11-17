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El seleccionador nacional masculino de pádel, Juanjo Gutiérrez, aseguró este martes que el jugador español Juan Lebrón "se sienta en la mesa de (Arturo) Coello, (Agustín) Tapia o (Ale) Galán", aunque reconoció que sin el madrileño "cualquier equipo tiene menos nivel y menos calidad", al mismo tiempo que defendió que este deporte será olímpico "más pronto que tarde".

"Yo opino que Lebrón se sienta en la mesa de Coello, Tapia o Galán. Poner a Juan y (Aimar) Goñi en el primer punto también fue por las condiciones de la pista. El momento bueno de Goñi llegaría en algún momento y Juan era el que dirigía esa pareja. Salió bien y las condiciones de la pista eran las idóneas para Lebrón. Son jugadores de momentos, son jugadores de estados de ánimo muy temporales y sabíamos que eso iba a pasar tarde o temprano", defendió el técnico en un Desayuno Deportivo organizado por Europa Press con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado y Mondo.

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Así explico Gutiérrez la decisión de optar por el debutante Aimar Goñi para el primer punto de la final y dejar a Arturo Coello, número uno del mundo, para el tercero. En un equipo sin el lesionado Ale Galán, una de las figuras del pádel en España.

"Sin Ale Galán, cualquier equipo tiene menos nivel y menos calidad. Se mantuvo comunicación con él y siempre hubo un apoyo cercano porque hay que entender su situación, quería jugar por todo los medios, pero ponía en riesgo su carrera y entendimos que no tenía que llegar a ese punto. Hay que buscar diferentes caminos para llegar al éxito", comentó sobre su ausencia.

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Entonces, aparece la gestión de egos en un vestuario. "Tienen que identificarte como una persona de entorno seguro. Ellos tienen la suerte de jugar en equipos desde pequeños gracias a la Federación, y eso lo hace más fácil. La competitividad que tienen entre ellos durante el año la dejan aparcada. Compiten en todo y eso lo hace más ameno, no es solo dentro de pista. Hay jugadores que empastan y hacen de nexo entre otros. También hace bien separar esa semana de los torneos, maduran y entienden el deporte profesional como tal", afirmó.

Gutiérrez, una de las figuras más reconocidas del pádel español con una amplia trayectoria como jugador, entrenador y gestor deportivo, acompaña a jugadores a los que entrena durante el año por el circuito, lo que facilita su proximidad con los jugadores. "Yo hago el circuito entero y estoy constantemente con ellos, un Mundial no se prepara una semana antes. Yo estoy 32 semanas fuera", dijo.

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Aunque reconoció que el pádel sí ha cambiado a nivel de parejas, con cambios cada menos tiempo. "Es un tema de sociedad, la prisa por todo, la poca paciencia por trabajar un proyecto. Los jóvenes quieren objetivos fáciles y a corto plazo. No creo que sea fácil reglarlo desde el circuito profesional, puede haber cualquier imprevisto", comentó.

El malagueño explicó que España y Argentina, finalistas en el último Mundial que levantó el equipo español, son dominadores en el pádel por el tiempo que el deporte lleva arraiga a la sociedad "en comparación con otros países que han empezado más tarde". "En Argentina fue donde se desarrolló primero el deporte, con una distancia de unos 10 años hasta que llegó aquí y se implantó", relató.

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"Mucha gente hizo posible que este deporte se arraigara mucho en España y se desarrollara. Y lo que están viviendo otros países ya lo hemos vivido nosotros. Dos generaciones, tres generaciones, hasta que por lo menos el pádel de competición se pueda igualar. Nosotros tenemos la suerte de monitorizar la mejora de los demás países. ¿Ese duopolio hará daño al pádel? De momento, no", agregó.

Y es que, para Gutiérrez, la clave es el pádel amateur, que es "lo que sostiene este deporte". "El pádel profesional es lo que se ve, pero lo que genera industria, lo que hace que se capilarice en todos los países es el amateur", explicó. "Los menores son la clave de que el pádel en España goce de tanta salud, no veo otra opción que seguir potenciándolo", reivindicó.

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Además, el seleccionador apuntó que ver el pádel en unos Juegos Olímpicos sucederá "más pronto que tarde". "Hay mucho interés por parte de las diferentes organizaciones vinculadas al olimpismo. Yo sí lo veo", defendió, con las ediciones de Brisbane 2032 y la de 2036, todavía sin sede, en el horizonte.

Gutiérrez también analizó el auge del pickleball en Estados Unidos, aunque no cree que sea "competencia" para el pádel. "Se pueden compaginar. Que en un club estén los tres deportes no resta, para mí suma porque se pueden generar sinergias entre ellos", comentó.

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Finalmente, el técnico reconoció que "es una pasada cómo trabaja Mondo" para crear la superficie de las pistas de pádel, que "se han convertido en muy exigentes para el deportista". "Te genera diferentes demandas, hace que sea bonito de ver, pero difícil de trabajar. Ahora tienen que impulsar un poco más alguna suela para que haya menos lesiones", concluyó.